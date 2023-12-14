وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفياً مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أنَّ شكري ناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تطورات الأوضاع في السودان وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لاسيما في إطار جهود دول جوار السودان، كما تبادل الجانبان تقييم مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة وباقي الجهود الإقليمية المبذولة لحل الأزمة في السودان.

إشادة مصرية بجهود الاتحاد الأفريقي

ومن جهته، استعرض فقيه الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحل الأزمة السودانية، وعلى رأسها المشاورات الموسعة للمكون المدني السوداني التي عقدت في نوفمبر الماضي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أنَّ سامح شكرى اطلع رئيس المفوضية على الجهود التي تبذلها مصر والدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن لاعتماد قرار يعزز من القدرة على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لاسيما في ضوء الأوضاع الإنسانية المتأزمة، وبهدف التغلب على المعوقات المرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع.

تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأفريقية

وأضاف السفير أبو زيد، أنَّ وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة القمة الافريقية القادمة، وآليات عمل الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، وتعزيز التعاون بين مصر والمفوضية بشكل عام.

وأعرب شكري، عن استعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم لمفوضية الاتحاد الافريقي بما يمكنهما من القيام بمسئولياتها تجاه القارة، مؤكّداً تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.