رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

سامح شكري: الوضع في غزة على وشك الانهيار الكامل

كتب:

محمد عزالدين
08:53 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
ندوة للمجموعة العربية الإسلامية في واشنطن

ندوة للمجموعة العربية الإسلامية في واشنطن

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن استدعاء الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99، والدعوة إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، جاء بسبب الوضع الكارثي في غزة والذي أصبح على وشك الانهيار الكامل.

وقال إنه يجب التعامل معه بشكل عاجل ومباشر، واليوم هناك قرار سيُصَوَّت عليه في مجلس الأمن، وهذا أمر سيكون مرتبطاً للغاية بسمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف خلال ندوة للمجموعة العربية الإسلامية في واشنطن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وموضوع النزوح والتهجير القسري هو نوع من جرائم الحرب.

وتابع: «النزوح والتهجير سواء داخليا أو خارجيا في غزة أو الضفة الغربية أمر غير مقبول، والفلسطينيون يتم إجبارهم قسرا على الهجرة من خلال الضغط عليه عبر العمليات العسكرية».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية: الأحداث في غزة غير مسبوقة.. والاحتلال الإسرائيلي تسبب بوضع كارثي

مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة 

مندوب مصر بالأمم المتحدة: 85% من سكان غزة أُجبروا على النزوح في أبشع جرائم الحروب

مندوب مصر بالأمم المتحدة: 70% من ضحايا الحرب على غزة أطفال ونساء

«القومي لحقوق الإنسان» يجدد مطالبته لمنظمات الأمم المتحدة بحماية سكان غزة
بقلم محمد عزالدين