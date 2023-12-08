سامح شكري: الوضع في غزة على وشك الانهيار الكامل

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن استدعاء الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99، والدعوة إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، جاء بسبب الوضع الكارثي في غزة والذي أصبح على وشك الانهيار الكامل.

وقال إنه يجب التعامل معه بشكل عاجل ومباشر، واليوم هناك قرار سيُصَوَّت عليه في مجلس الأمن، وهذا أمر سيكون مرتبطاً للغاية بسمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف خلال ندوة للمجموعة العربية الإسلامية في واشنطن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وموضوع النزوح والتهجير القسري هو نوع من جرائم الحرب.

وتابع: «النزوح والتهجير سواء داخليا أو خارجيا في غزة أو الضفة الغربية أمر غير مقبول، والفلسطينيون يتم إجبارهم قسرا على الهجرة من خلال الضغط عليه عبر العمليات العسكرية».