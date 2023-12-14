جامعة أسيوط تشهد ختام المهرجان الرابع للفنون الشعبية «استايل»

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، ختام مهرجان «استايل» للفنون الشعبية والاستعراضية الرابع بين طلبة وطالبات كليات الجامعة، والذي نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر، على مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضارى بالجامعة.

الفن الشعبي المصري

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على الحفاظ على التراث الثقافي والفن الشعبي المصري في أسيوط، وتشجيع الشباب على المشاركة والتعبير عن مواهبهم الفنية في مجالات الفنون المختلفة، مثل الموسيقى الشعبية والرقص الفلكلوري والاستعراضات المسرحية، مشيرا إلى تقديم الدعم وتشجيع الموهوبين من الطلاب؛ للتعبير عن أنفسهم وعرض مهاراتهم الفنية، ما يعزز خلق بيئة ملهمة للإبداع والتجربة الفنية في المنطقة.

شهد حفل الختام؛ حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد جمعة مدير إدارة الفنون، وحسن بداري مدير المهرجان ومسئول الشئون الشعبية الاستعراضيه، وعلي أمين محمد مشرف الفنون الشعبية الاستعراضيه، وأشواق مختار فراج مشرف الطالبات.

لجنة تحكيم المهرجان

وضمت لجنة تحكيم المهرجان كل من الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، والفنان حسن ناجي والفنان أسامة عبد الله والفنان وحيد عمار، بمشاركة منتخب الجامعة للفنون الشعبية من كليات «التربية للطفولة المبكرة، والتجارة، والخدمة الاجتماعية، والتربية، والتربية الرياضية».

مهرجان استايل

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أن إقامة مهرجان استايل للفنون الشعبية والاستعراضية هذا العام في نسخته الرابعة، يعكس التزام الجامعة بتعزيز الحياة الثقافية والفنية في المدينة، معرباً عن شكره للإدارة العامة لرعاية الشباب والتي قدمت أكثر من 3000 نشاط وفعالية بالجامعة.

فيما حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وكلية التجارة على المركز الثاني، وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث، وكلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الرابع، وكلية التربية على المركز الخامس، وتم إهداء درع المهرجان لمشرفي الكليات المشاركة، وتكريم الطالبة باتريشيا عزيز كأفضل مؤدية، والطالب علي أحمد على أفضل مؤدي في المهرجان.