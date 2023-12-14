عاجل.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18884 شهيداً بينهم 70% نساء وأطفال

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، ارتفاع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 18884 شهيداً، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 286 شهيدا

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بيان وزارة الصحة اليوم الخميس، والذي جاء فيه أن 18600 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51 ألف آخرين، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 286 شهيداً، وإصابة 3431 آخرين.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وكشفت الصحة الفلسطينية عن استشهاد نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفياً، و135 من طواقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن مستشفى «العودة» في جباليا، شمال قطاع غزة، لا يزال محاصراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي، وأضافت أن 250 طبيباً ومريضاً وأفراد أسرهم مازالوا محاصرين داخل المستشفى، وسط معلومات عن أن اثنين من العاملين الطبيين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما داخل المستشفى.