تطوير شارع السلطان حسين أقدم شوارع الإسماعيلية وبرجولات بالجزيرة الوسطى

تشهد محافظة الإسماعيلية أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع السلطان حسين بدائرة حي أول، بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع والمحاور المرورية بالمحافظة خلال خطة العام الجاري.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مديرية الطرق تنفذ أعمال تطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي، لتشمل تغير البلاط المتهالك بوسط الشارع وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى كاستراحات للمواطنين.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة، أنه كلف إدارة مرور الإسماعيلية، ومجلس المدينة ومديرية الطرق والنقل، بإعادة تخطيط المرور بالشارع، ليناسب الحركة التجارية به باعتباره من أهم الشوارع التاريخية بالمحافظة، وامتدادًا لما تم من أعمال في الثلاث سنوات الأخيرة.

حديقة جديدة في منطقة 24 اكتوبر

وأعلن محافظ الإسماعيلية، أنه وجه بالبدء في إنشاء حديقة الدوحة بالمسطح المخصص بمنطقة 24 أكتوبر الممتد من الدائري وحتى شارع مصطفى كامل، على مسطح 17 ألف متر مسطح.

وقال بشارة، إن المنطقة ستكون متنزه عام وموقع ترفيهي لأبناء المحافظة وزائريها، فيما شكل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وأحد الاستشاريين المعتمدين للاستقرار على التصميم النهائي للموقع، بعد نقل المرافق المتعارضة مع الأعمال ككبلات الكهرباء وخطوط المياه وخطوط الغاز.

وأشار إلى أن المشروعات تأتي ضمن المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام 2023/2024 بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، ووجه بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.