«طوارئ الإسماعيلية» توجه نصائحا للقيادة في الشبورة.. تأكد من مصابيح سيارتك

ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، سائقي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية بضرورة الالتزام بتعليمات القيادة، خلال أوقات الشبورة، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية وإقليم القناة السادة قائدي السيارات، توخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة المحددة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

7 نصائح للقيادة خلال الشبورة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية، إنه نظرا لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية، خلال ساعات الصباح الأولى من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة السابعة صباحا لابد من اتباع الخطوات التالية:

1- القيادة بهدوء تام.

2- عدم قيادة السيارة حال انعدام الرؤية على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية طوال الطريق لإيضاح مسارات الطرق.

4- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى تحسبا لوقوع أي طارئ.

5- استعمال ماسحات الزجاج بشكل مستمر والتأكد من جودتها وصلاحيتها للعمل قبل الخروج بالسيارة.

6- فتح زجاج السيارات، نسبيا خلال التحرك لمنع تكثف البخار بداخلها وانعدام الرؤية.

7- استخدام آلات التنبيه على فترات متقطعة لتحذير السائقين من وجودك على الطريق.