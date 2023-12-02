حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمحال التجارية في الإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات اليومية على الأسواق والمحال التجارية مستمرة بشكل يومي لمنع احتكار السلع، ‏‎تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «بشارة»، في بيان، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، نفذت عدة حملات تموينية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة.

ضبط ربع طن سكر مدعم

ونجحت الحملة في ضبط كمية تقدر بحوالي 240 طن سكر مدعم محظور تداوله خارج فروع شركة الجملة، بإحدى المحال التجارية في مركز ومدينة القصاصين، لبيعه بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مطالبا الجهات المسؤولة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

لجنة لضبط الأسواق

وشكّل محافظ الإسماعيلية لجنة بإشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، تضم التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها يوميا.