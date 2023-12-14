عاجل.. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنين بعد 3 أيام من الاشتباكات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من مخيم ومدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، بعد 3 أيام من اجتياح المدينة، شهدت اشتباكات عنيفة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تدمير عدد من منازل المواطنين في مخيم جنين، إضافة إلى عدد من المحلات التجارية، باستخدام قذائف «الانيرجا».