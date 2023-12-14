رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

عاجل.. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنين بعد 3 أيام من الاشتباكات

كتب:

أحمد العانوسي
06:03 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال - أرشيفية

جيش الاحتلال - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من مخيم ومدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، بعد 3 أيام من اجتياح المدينة، شهدت اشتباكات عنيفة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تدمير عدد من منازل المواطنين في مخيم جنين، إضافة إلى عدد من المحلات التجارية، باستخدام قذائف «الانيرجا».

اقرأ المزيد:

إعلام فلسطيني: انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة

«الأونروا»: الناس في غزة يعتقدون أن حقوق الإنسان لا تنطبق عليهم

مآساة صحية في غزة.. نفاد تطعيمات الأطفال ونسبة إشغال 205% بالمستشفيات

هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي طويلا بعد تمرير الكنيست ميزانية حرب غزة؟.. خبير يجيب

فصائل فلسطينية تعلن استهداف 4 جنود إسرائيليين شمال غربي غزة
بقلم أحمد العانوسي