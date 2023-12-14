مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، انتخب في تشكيله الجديد، مصر، رئيسًا للمكتب التنفيذي وذلك للدورة الثانية على التوالي، كما جرى انتخاب دولة الكويت نائبا لرئيس المكتب.

مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي بالدول العربية

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة قرر أيضا عقد اجتماع لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي بالدول العربية، وكذلك العمل على تنفيذ البرامج المقترحة، ومنها تنظيم ملتقى عربي للاستثمار في مواقع التراث الثقافي بالتنسيق مع منظمات واتحادات العمل العربي المشترك والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.

منطقة الشرق الأوسط شهدت أداءً سياحيا قويا

وأشارت الوزارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شارك اليوم في اجتماع الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي تستضيفه حالياً العاصمة القطرية الدوحة،لافتة إلى أن عيسى أكد أن اجتماع اليوم يأتي في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي استمرارا للتعافي من الظروف الاستثنائية التي ألمت بالصناعة ارتباطاً بتفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت أداءً قويا واستمرارًا لقيادة عملية التعافي منذ بداية العام الجاري، موضحا أن المنطقة العربية نجحت خلال تسعة أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2023، في تخطى أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من 20 % وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية.

وأوضح «عيسى» أن تلك النسب جاءت بسبب الطلب الكبير على زيارة هذه المقاصد السياحية ومن التدابير الميسرة لتأشيرات الدخول في عدد كبير من دول المنطقة والاستثمار في المشاريع السياحية الجديدة وتنظيم واستضافة فعاليات كبيرة.