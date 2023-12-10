وزير السياحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت بمقر لجنته الانتخابية في المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال وزير السياحة والآثار، إنّ مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني في الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية، داعيا المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مثمّنا أهمية المشاركة لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية بصورة أكبر، ما يثبت مدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم.