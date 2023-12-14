عاجل.. تدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية كلغة ثانية بدءا من العام المقبل

وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الايطالية في جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادي وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسي 2024- 2025.

تدريس اللغة الإيطالية بالمدرسة كلغة أجنبية أولى

وأشاد الوزير بأوجه التعاون بين الوزارة والجانب الإيطالي خاصة في مجال التعليم الفني من خلال المدرسة الفندقية بالفيوم والتي تم تطوير مناهجها والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بها ويتم تدريس اللغة الإيطالية بالمدرسة كلغة أجنبية أولى، بالإضافة إلى التعاون في مدارس الدون بوسكو الفنية الصناعية.

مواكبة سوق العمل

وقال الوزير إنه في إطار تطوير منظومة التعليم أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024-2025، إذ يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، وذلك بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.

وأكد الوزير أهمية إعداد المنهج، ودليل المعلم، والحقائب التدريبية، والتدريبات TOT، مؤكدًا الإسراع في وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية، والذي يليه وضع الوثيقة النوعية، ثم تأتي مرحلة تأليف الكتب.

ومن جهته، أعرب السفير الإيطالي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازى فى تطوير منظومة التعليم، واهتمامه الدائم بالتعليم الفني، ومشيرًا إلى أن المذكرة تهدف الى إدخال اللغة الإيطالية في نظام التعليم المصري.

وقال السفير الإيطالي إنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية فور الانتهاء من مراسم التوقيع، مشيرًا إلى أن جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه، وبناء على توجيهات الوزارة يتم استكمالها.

وأكد السفير الإيطالي أن الجانب الآخر من التعاون مع الوزارة هو تدريب معلمي اللغة الإيطالية، من خلال المركز الثقافي الإيطالي، والتعليم عن بعد، مؤكدًا استعداد الجانب الإيطالي لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون في هذا المجال، على مدار العام الدراسي 2024-2025.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم أن يكون دراسة اللغة الإيطالية اختياريًا في أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادي)، وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار في دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي العام أو الفني، وستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية (6) سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات إتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبي المرجعي العام للغات.

وقد حضر توقيع البرتوكول من الجانب الإيطالي بيترو فاكانتي بيركو نائب السفير، وفيديريكو نوفيلينو القنصل الإيطالي، وأناليزا واجنر الملحق التعليمي بالسفارة، وجيانلويجى ماستاندريا بونافيرى سكرتير أول، ودافيدى سكالمانى مدير المعهد الثقافي الإيطالي.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سوزي حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ونجلاء زكريا مستشار تنمية مادة اللغة الألمانية، والدكتورة دعاء علي عبد المعطي رئيس قسم اللغات الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.