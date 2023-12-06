حجازي: الرئيس السيسي مهتم بالتعليم الفني لارتباطه بالتطور الاقتصادي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم جدًا بالتعليم الفني لأن له دور رئيسي في الاقتصاد، ومصر دولة بها كم شباب يصل إلى 60%.

صورة ذهنية ليست جيدة

وأضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن للتعليم الفني صورة ذهنية ليست جيدة في عقول بعض الطلاب قديمًا، أن الطالب الذي لا يحقق مجموعا جيدا يتجه للتعليم الفني، وأن التعليم الجامعي هو الأقوى.

مدارس التجارة الحديثة وإنتاجها

وأوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم إنشاؤها بالتعاون مع أصحاب المصانع، وأنه زار مؤخرًا مدرسة تجارة حديثة، ووجد الطلاب فيها بعد 3 أشهر شيء يغمر القلب بالفرحة، موضحًا أن منهم من يعمل ككاشير ومن يكتب فواتير، كما لديهم طلاقة لغوية وهو المطلوب بالمجتمع.

مدارس البرمجة والذكاء الاصطناعي.. والتعليم الفني

وتابع، أنه توجد مدارس للبرمجة والذكاء الاصطناعي، ومن الممكن أن يعمل الطالب ويحقق أموالًا من مكان آخر وهو بمكانه، بعد أن دخوله في مسابقة وينجح بها ويتم تعيينه للعمل لصالح شركات خارجية من منزله، كما يوجد مدارس للحلي والمجوهرات، مؤكدًا أنه يوجد 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، والرئيس وجه بوجود 100 مدرسة مع قطاع الصناعة، لأنه من المهم أن يكون لديك مشروع تعليمي يخدم على المصنع، مشيرًا إلى أن إحدى الدول طلبت 500 طالب من الجامعات الفنية منهم قبل التخرج.