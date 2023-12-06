حجازي: «البابل شيت» في الثانوية يسعى لتقليل العنصر البشري واعتماد التصحيح الإلكتروني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام «البابل شيت»، في الثانوية العامة الهدف منه هو تقليل العنصر البشري والاعتماد على التصحيح الإلكتروني.

وأضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك شكوى من بعض الطلاب أن ورقة البيانات الأولى فقط تخصهم، أما باقي الأوراق فلا علاقة لهم به، مؤكدًا أن نظام البابل شيت هو نظام اختيار من متعدد، ولا يوجد فيه طريقة لتحديد الخط، ولذلك تم عمل باركود في مقدمة الورق وآخرها لمواجهة هذه الظاهرة.

مواجهة ظاهرة الغش بالثانوية العامة

كما أكد وزير التربية والتعليم، حرصه على تغيير رؤساء لجان الثانوية العامة كل يومين، حتى لا يعتاد الطلاب على رؤساء اللجان الموجودين ولضمان نزاهة الامتحانات.

وأوضح أنه عند ضبط طالب في حالة غش، يتم عمل محضر له، ولكنه يكمل لجنته بشكل طبيعي، وذلك لضمان حقوقه حتى لو رفع قضية ضد اتهامه بالغش واستطاع أن يكسبها، فيكون قد ضمن حقه بحصوله على درجته.

واستكمل أنه توجد حراسة أمنية لتأمين عملية الامتحانات في الثانوية العامة، وذلك بهدف حماية كل من الطلاب والمعلمين.