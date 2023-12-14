أجابت «فرانس برس»، على التساؤل الخاص بـ«ماذا قال المتظاهرون في لوس أنجلوس لأمريكا بشأن الحرب على قطاع غزة؟»، موضحة أن عشرات من المتظاهرين، أغلقوا طريقًا سريعًا في لوس أنجلوس خلال ساعات الذروة، للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة.

اختناق مروري

وافترش المتظاهرون الأرض مغلقين الطريق السريع أمام حركة المرور، ممّا تسبب في اختناق مروري، امتد لكيلومترات عديدة، في مدينة تعاني أصلًا من الازدحامات المرورية في الأوقات العادية.

ونظّمت هذا التحرّك الاحتجاجي حركة تعرف باسم «إف نات ناو»، وتصف نفسها بأنها مجموعة من اليهود الأمريكيين الساعين لإنهاء دعم الولايات المتحدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وارتدى المتظاهرون قمصانًا سوداء، كُتب عليها بالأبيض عبارة «ليس باسمنا» و«اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن».

دولة الاحتلال الإسرائيلي

ووضع المحتجّون وسط الطريق السريع شمعدانًا سباعيًا ضخمًا، ورددوا هتاف «أوقفوا إطلاق النار الآن»، وأسقط العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 18.9 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، في حصيلة ترتفع يوميًا، مع تكثيف الاحتلال لضرباته الجوية في شتى مناطق القطاع.

وأغلق عشرات من المتظاهرين، طريقًا سريعًا في لوس أنجلوس خلال ساعات الذروة، مساء أمس؛ للمطالبة بوقف الحـرب في قطاع غزة.

وافترش المتظاهرون الأرض مغلقين عرض الطريق السريع أمام حركة المرور، ممّا تسبب باختناق مروري، امتد لكيلومترات عديدة، في مدينة تعاني أصلًا من الازدحامات المرورية في الأوقات العادية.