باحثة: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تؤكد وقوف الشعب بجانب الدولة

قالت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوضع الجيوسياسي أحدث حالة حراك في الانتخابات الرئاسية؛ إذ إدراك المصريون ما يحاك ضد بلدهم نتيجة سيادة القرار المصري ورفض التبعية أو أن يُملي على مصر قرارات وأوامر خارجية أو ممارسة ضغوط وتضييق على الدولة المصرية.

اصطفاف الشعب المصري ومشاركته في الانتخابات الرئاسية

وأوضحت في تصريح لـ«الوطن»: «ومن أجل هذا رأينا اصطفاف الشعب المصري ومشاركته في الانتخابات الرئاسية لإرسال رسالة للخارج بأن الشعب المصري يقف خلف دولته، ويرفض المخططات الخارجية التي تحاك ضد وطنهم».

وأشارت إلى أن المصريين خرجوا جميعًا لتوجيه دفة اختيار رئيس مصر القادم، نحو الشخص الذي يدافع عن الأمن ويحفظ تراب هذا الوطن من الانتهاك وتحقيق السيادة المصرية، ويكون هذا المرشح لديه سمات الانتماء للوطن: «ولا نقول لديه رؤية ثاقبة فقط بل يمتلك القدرة على تنفيذ هذه الرؤى والتواصل مع المؤسسات المختلفة التي مهامها الحفاظ على الأمن القوم».

تحمل الوضع الاقتصادي الصعب

نوهت الباحثة، بأن هذا ليس بجديد على الشعب المصري الذي أثبت خلال العقد الماضي أنه البطل في تحمله لعثرات الوطن حيث أظهر معدنه تجاه وطنه في ثورة 30 يونيو والتصدي للإرهاب، وتحمل الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الفائز في الانتخابات سيجني عوائد التنمية الحادثة في العشر سنوات الماضية: «جرى بناء الدولة المصرية القوية التي نريدها جميعًا والتي تم التأسيس لها خلال العشر سنوات الماضية بحكومتها وقوة مؤسساتها، بالإضافة لقوة أحزابها ومجتمعها المدني، وأيضًا مشاركة قطاعها الخاص».