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انتخابات المصريين بالداخل

اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر والبحرين تطالبان بوضع حد للمأساة في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
07:55 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
عدد الوطن غدًا

عدد الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر والبحرين تطالبان بوضع حد للمأساة في «غزة»

- «السيسي وحمد» يستعرضان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في ظل نفاد المساعدات الإنسانية

- «الوطنية للانتخابات» تفصل في الطعون اليوم وغدا

- نواب: مشاركة المصريين بكثافة تفتح أفقا سياسيا جديدا وتؤكد اصطفافهم خلف الدولة

- الحكومة تقرر طباعة الأسعار على 7 سلع أساسية

- «مدبولي» يوجه بإزالة أي عوائق أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية

- «شكري» و«فقيه» يبحثان حل الأزمة السودانية

- وزير الخارجية يُطلع رئيس المفوضية على جهود إنفاذ المساعدات إلى غزة

- «الزراعة»: نشتري القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية لزيادة الإنتاجية

-  1600 جنيه للأردب.. ونتحمل تكلفة دعم «العيش»

- «التعليم» تحدد ضوابط امتحانات «أولى وثانية ثانوي»

-  الأسئلة على مستوى الإدارات.. وإلكترونية بالمدارس المتصلة بالإنترنت

الصفحة الثانية

- «الاحتلال» يدمر التراث ويستهدف هوية فلسطين

- تضرر كامل للمساجد والكنائس والمتاحف.. وتدمير 48 موقعاً أثرياً

- إحصائية رسمية: تدمير خزانة أثرية كاملة تعود للعصر اليوناني والروماني والبيزنطي.. وممثل فلسطين باتحاد المؤرخين العرب: بعض الأماكن لا يمكن إصلاحها

- وزارة الثقافة الفلسطينية: الاحتلال دمر متحف رفح الذي يضم أهم الأزياء التراثية وسوق الزاوية التاريخية

- .. واتحاد الكتاب: 12 ألف قطعة أثرية دُمرت في العدوان الأخير

- «السوداني»: قصف أقدم الكنائس بالعالم.. وقصف مكتبة «سمير» الأكبر والأهم بـ«القطاع»

الصفحة الثالثة

- مثقفون يطالبون «اليونيسكو» بالتحرك لإنقاذ تاريخ فلسطين

- اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا: النصب التذكاري لياسر عرفات تعرض للتدمير.. مدير المخطوطات: إسرائيل تريد القضاء على كل ما هو فلسطيني

- محمود الفطافطة: المحتل يسعى للتغييب والطمس الثقافي للقضية الفلسطينية

- د. عاطف أبوسيف: إسرائيل سرقت المساجد والكنائس وحولتها إلى خمارات للرقص.. وسنعيد بناء وترميم كل ما دمره العدوان على قطاع غزة

- وزير الثقافة الفلسطيني: الاحتلال حطم تماثيل ومنحوتات كنعانية عمرها 5 آلاف سنة

- لا يمكن لأحد أن يقضي على ثقافتنا.. و«تل أبيب» مهما حاولت لن تتمكن من انتزاع تراثنا

- حسام أبو النصر يكتب: غزة تفقد تاريخها

- د. محمد الكحلاوي يكتب: ادعاء إسرائيل

الصفحة الرابعة

- البعثات العربية والأفريقية تشيد بالانتخابات الرئاسية: المصريون مارسوا حقهم الدستورى بـ«حرية» دون توجيه

-  «الجامعة العربية»: الإشراف القضائي ضَمِن النزاهة والشفافية.. والإعلام كان إيجابياً.. ولمسنا المهنية والحيادية لرؤساء القضاة

- «الأعلى للإعلام»: التغطية الإعلامية للاقتراع التزمت بالمعايير الدولية

- «المتحدة» لم تفرّق بين المرشحين.. واستخدمت كافة أدواتها لتقديم رسالة هادفة.. والصحف والمواقع التابعة لها أفردت صفحاتها للحملات الأربع

- الاحتلال يواصل مجازره في «غزة».. ويتلقى ضربة جديدة بعد «كمين الشجاعية»

-  رئيس وزراء بريطانيا: لندن ملتزمة بحل الدولتين.. وتحذير أمريكي من إغراق الأنفاق في القطاع.. واستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 34 في «جنين»

الصفحة الخامسة

- قمة عربية من نار.. الأهلي مع اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.. «تاو» كلمة السر.. والمنافس يتسلح بـ«بنزيما وحجازي»

- «كولر»: هدفنا أبعد نقطة

- «جاياردو»: ثقتنا كبيرة

الصفحة السادسة

- د. خالد منتصر يكتب: أهم الاكتشافات العلمية في 2023

- د. محمود خليل يكتب: الفكر الديني لنجيب محفوظ

- جمال حسين يكتب: مصر التي أبهرت العالم

- بلال الدوي يكتب: انتخابات بمثابة «صفعة على وجه الخونة»

- سحر الجعارة تكتب: الحرب الإلكترونية

الصفحة السابعة

- أحمد رفعت يكتب: لماذا خرج المصريون هكذا.. الطريق إلى انتخابات 2024!

- عماد فؤاد يكتب: «السيسي» كسب الرهان

- إيمان خيري تكتب: ما بعد إعلان النتيجة

 - لؤي الخطيب يكتب: العاجز لا يتحرك.. والمصريون شعب حيوي حر

- لينا مظلوم تكتب: بناء الإنسان.. تحدٍّ يجمعنا

الصفحة الثامنة

- بدون رجل.. وفاء عامر: «جبل الحريم» فيلم للنساء فقط

- «وابور الجاز» VS «الاحتلال»

- دراسة وزواج ومشروع.. العريش «وش السعد» على «مريم»

- البركة في «زيزو».. أطفال «داون» في المستطيل الأخضر

- تزامناً مع يومها العالمي.. ألعاب تفاعلية في حب اللغة العربية

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بقلم أحمد العانوسي