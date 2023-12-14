اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر والبحرين تطالبان بوضع حد للمأساة في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر والبحرين تطالبان بوضع حد للمأساة في «غزة»

- «السيسي وحمد» يستعرضان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في ظل نفاد المساعدات الإنسانية

- «الوطنية للانتخابات» تفصل في الطعون اليوم وغدا

- نواب: مشاركة المصريين بكثافة تفتح أفقا سياسيا جديدا وتؤكد اصطفافهم خلف الدولة

- الحكومة تقرر طباعة الأسعار على 7 سلع أساسية

- «مدبولي» يوجه بإزالة أي عوائق أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية

- «شكري» و«فقيه» يبحثان حل الأزمة السودانية

- وزير الخارجية يُطلع رئيس المفوضية على جهود إنفاذ المساعدات إلى غزة

- «الزراعة»: نشتري القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية لزيادة الإنتاجية

- 1600 جنيه للأردب.. ونتحمل تكلفة دعم «العيش»

- «التعليم» تحدد ضوابط امتحانات «أولى وثانية ثانوي»

- الأسئلة على مستوى الإدارات.. وإلكترونية بالمدارس المتصلة بالإنترنت

الصفحة الثانية

- «الاحتلال» يدمر التراث ويستهدف هوية فلسطين

- تضرر كامل للمساجد والكنائس والمتاحف.. وتدمير 48 موقعاً أثرياً

- إحصائية رسمية: تدمير خزانة أثرية كاملة تعود للعصر اليوناني والروماني والبيزنطي.. وممثل فلسطين باتحاد المؤرخين العرب: بعض الأماكن لا يمكن إصلاحها

- وزارة الثقافة الفلسطينية: الاحتلال دمر متحف رفح الذي يضم أهم الأزياء التراثية وسوق الزاوية التاريخية

- .. واتحاد الكتاب: 12 ألف قطعة أثرية دُمرت في العدوان الأخير

- «السوداني»: قصف أقدم الكنائس بالعالم.. وقصف مكتبة «سمير» الأكبر والأهم بـ«القطاع»

الصفحة الثالثة

- مثقفون يطالبون «اليونيسكو» بالتحرك لإنقاذ تاريخ فلسطين

- اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا: النصب التذكاري لياسر عرفات تعرض للتدمير.. مدير المخطوطات: إسرائيل تريد القضاء على كل ما هو فلسطيني

- محمود الفطافطة: المحتل يسعى للتغييب والطمس الثقافي للقضية الفلسطينية

- د. عاطف أبوسيف: إسرائيل سرقت المساجد والكنائس وحولتها إلى خمارات للرقص.. وسنعيد بناء وترميم كل ما دمره العدوان على قطاع غزة

- وزير الثقافة الفلسطيني: الاحتلال حطم تماثيل ومنحوتات كنعانية عمرها 5 آلاف سنة

- لا يمكن لأحد أن يقضي على ثقافتنا.. و«تل أبيب» مهما حاولت لن تتمكن من انتزاع تراثنا

- حسام أبو النصر يكتب: غزة تفقد تاريخها

- د. محمد الكحلاوي يكتب: ادعاء إسرائيل

الصفحة الرابعة

- البعثات العربية والأفريقية تشيد بالانتخابات الرئاسية: المصريون مارسوا حقهم الدستورى بـ«حرية» دون توجيه

- «الجامعة العربية»: الإشراف القضائي ضَمِن النزاهة والشفافية.. والإعلام كان إيجابياً.. ولمسنا المهنية والحيادية لرؤساء القضاة

- «الأعلى للإعلام»: التغطية الإعلامية للاقتراع التزمت بالمعايير الدولية

- «المتحدة» لم تفرّق بين المرشحين.. واستخدمت كافة أدواتها لتقديم رسالة هادفة.. والصحف والمواقع التابعة لها أفردت صفحاتها للحملات الأربع

- الاحتلال يواصل مجازره في «غزة».. ويتلقى ضربة جديدة بعد «كمين الشجاعية»

- رئيس وزراء بريطانيا: لندن ملتزمة بحل الدولتين.. وتحذير أمريكي من إغراق الأنفاق في القطاع.. واستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 34 في «جنين»

الصفحة الخامسة

- قمة عربية من نار.. الأهلي مع اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.. «تاو» كلمة السر.. والمنافس يتسلح بـ«بنزيما وحجازي»

- «كولر»: هدفنا أبعد نقطة

- «جاياردو»: ثقتنا كبيرة

الصفحة السادسة

- د. خالد منتصر يكتب: أهم الاكتشافات العلمية في 2023

- د. محمود خليل يكتب: الفكر الديني لنجيب محفوظ

- جمال حسين يكتب: مصر التي أبهرت العالم

- بلال الدوي يكتب: انتخابات بمثابة «صفعة على وجه الخونة»

- سحر الجعارة تكتب: الحرب الإلكترونية

الصفحة السابعة

- أحمد رفعت يكتب: لماذا خرج المصريون هكذا.. الطريق إلى انتخابات 2024!

- عماد فؤاد يكتب: «السيسي» كسب الرهان

- إيمان خيري تكتب: ما بعد إعلان النتيجة

- لؤي الخطيب يكتب: العاجز لا يتحرك.. والمصريون شعب حيوي حر

- لينا مظلوم تكتب: بناء الإنسان.. تحدٍّ يجمعنا

الصفحة الثامنة

- بدون رجل.. وفاء عامر: «جبل الحريم» فيلم للنساء فقط

- «وابور الجاز» VS «الاحتلال»

- دراسة وزواج ومشروع.. العريش «وش السعد» على «مريم»

- البركة في «زيزو».. أطفال «داون» في المستطيل الأخضر

- تزامناً مع يومها العالمي.. ألعاب تفاعلية في حب اللغة العربية