اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر والبحرين تطالبان بوضع حد للمأساة في غزة
كتب:
أحمد العانوسي
07:55 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر والبحرين تطالبان بوضع حد للمأساة في «غزة»
- «السيسي وحمد» يستعرضان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في ظل نفاد المساعدات الإنسانية
- «الوطنية للانتخابات» تفصل في الطعون اليوم وغدا
- نواب: مشاركة المصريين بكثافة تفتح أفقا سياسيا جديدا وتؤكد اصطفافهم خلف الدولة
- الحكومة تقرر طباعة الأسعار على 7 سلع أساسية
- «مدبولي» يوجه بإزالة أي عوائق أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية
- «شكري» و«فقيه» يبحثان حل الأزمة السودانية
- وزير الخارجية يُطلع رئيس المفوضية على جهود إنفاذ المساعدات إلى غزة
- «الزراعة»: نشتري القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية لزيادة الإنتاجية
- 1600 جنيه للأردب.. ونتحمل تكلفة دعم «العيش»
- «التعليم» تحدد ضوابط امتحانات «أولى وثانية ثانوي»
- الأسئلة على مستوى الإدارات.. وإلكترونية بالمدارس المتصلة بالإنترنت
الصفحة الثانية
- «الاحتلال» يدمر التراث ويستهدف هوية فلسطين
- تضرر كامل للمساجد والكنائس والمتاحف.. وتدمير 48 موقعاً أثرياً
- إحصائية رسمية: تدمير خزانة أثرية كاملة تعود للعصر اليوناني والروماني والبيزنطي.. وممثل فلسطين باتحاد المؤرخين العرب: بعض الأماكن لا يمكن إصلاحها
- وزارة الثقافة الفلسطينية: الاحتلال دمر متحف رفح الذي يضم أهم الأزياء التراثية وسوق الزاوية التاريخية
- .. واتحاد الكتاب: 12 ألف قطعة أثرية دُمرت في العدوان الأخير
- «السوداني»: قصف أقدم الكنائس بالعالم.. وقصف مكتبة «سمير» الأكبر والأهم بـ«القطاع»
الصفحة الثالثة
- مثقفون يطالبون «اليونيسكو» بالتحرك لإنقاذ تاريخ فلسطين
- اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا: النصب التذكاري لياسر عرفات تعرض للتدمير.. مدير المخطوطات: إسرائيل تريد القضاء على كل ما هو فلسطيني
- محمود الفطافطة: المحتل يسعى للتغييب والطمس الثقافي للقضية الفلسطينية
- د. عاطف أبوسيف: إسرائيل سرقت المساجد والكنائس وحولتها إلى خمارات للرقص.. وسنعيد بناء وترميم كل ما دمره العدوان على قطاع غزة
- وزير الثقافة الفلسطيني: الاحتلال حطم تماثيل ومنحوتات كنعانية عمرها 5 آلاف سنة
- لا يمكن لأحد أن يقضي على ثقافتنا.. و«تل أبيب» مهما حاولت لن تتمكن من انتزاع تراثنا
- حسام أبو النصر يكتب: غزة تفقد تاريخها
- د. محمد الكحلاوي يكتب: ادعاء إسرائيل
الصفحة الرابعة
- البعثات العربية والأفريقية تشيد بالانتخابات الرئاسية: المصريون مارسوا حقهم الدستورى بـ«حرية» دون توجيه
- «الجامعة العربية»: الإشراف القضائي ضَمِن النزاهة والشفافية.. والإعلام كان إيجابياً.. ولمسنا المهنية والحيادية لرؤساء القضاة
- «الأعلى للإعلام»: التغطية الإعلامية للاقتراع التزمت بالمعايير الدولية
- «المتحدة» لم تفرّق بين المرشحين.. واستخدمت كافة أدواتها لتقديم رسالة هادفة.. والصحف والمواقع التابعة لها أفردت صفحاتها للحملات الأربع
- الاحتلال يواصل مجازره في «غزة».. ويتلقى ضربة جديدة بعد «كمين الشجاعية»
- رئيس وزراء بريطانيا: لندن ملتزمة بحل الدولتين.. وتحذير أمريكي من إغراق الأنفاق في القطاع.. واستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 34 في «جنين»
الصفحة الخامسة
- قمة عربية من نار.. الأهلي مع اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.. «تاو» كلمة السر.. والمنافس يتسلح بـ«بنزيما وحجازي»
- «كولر»: هدفنا أبعد نقطة
- «جاياردو»: ثقتنا كبيرة
الصفحة السادسة
- د. خالد منتصر يكتب: أهم الاكتشافات العلمية في 2023
- د. محمود خليل يكتب: الفكر الديني لنجيب محفوظ
- جمال حسين يكتب: مصر التي أبهرت العالم
- بلال الدوي يكتب: انتخابات بمثابة «صفعة على وجه الخونة»
- سحر الجعارة تكتب: الحرب الإلكترونية
الصفحة السابعة
- أحمد رفعت يكتب: لماذا خرج المصريون هكذا.. الطريق إلى انتخابات 2024!
- عماد فؤاد يكتب: «السيسي» كسب الرهان
- إيمان خيري تكتب: ما بعد إعلان النتيجة
- لؤي الخطيب يكتب: العاجز لا يتحرك.. والمصريون شعب حيوي حر
- لينا مظلوم تكتب: بناء الإنسان.. تحدٍّ يجمعنا
الصفحة الثامنة
- بدون رجل.. وفاء عامر: «جبل الحريم» فيلم للنساء فقط
- «وابور الجاز» VS «الاحتلال»
- دراسة وزواج ومشروع.. العريش «وش السعد» على «مريم»
- البركة في «زيزو».. أطفال «داون» في المستطيل الأخضر
- تزامناً مع يومها العالمي.. ألعاب تفاعلية في حب اللغة العربية