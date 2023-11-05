اقرأ في عدد «الوطن» غدًا.. غزة صامدة «لن يُقفل باب مدينتنا»
كتب:
أحمد العانوسي
08:42 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يتابع جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري
- غزة صامدة لن يُقفَلَ بابُ مَدِينَـتِـنا
-فلسطين تسجل قرابة الـ10 آلاف شهيد والاحتلال يتوعد القطاع بـ«القصف النووي»
-«مدبولي»: نعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات لـ«القطاع الخاص»
- الطيور المهاجرة.. «كنوز في السماء»
- تطوير المحميات الطبيعية خفف آثار «تغير المناخ».. ويسهل عبور 2 مليون طائر من مصر.. و«الفيوم» أكثر المحافظات جذباً لمحبيها
- مدير مشروع «الطيور الحوامة»: مصر جسر بين 3 قارات لعبورها.. وخبراء «تنوع بيولوجي»: الصقور والبجع تفضّل تيارات الهواء الساخنة
- «التحالف الوطني»: 200 شاحنة تنطلق إلى رفح على دفعات الأسبوع الجاري
وبدء المرحلة الثانية بـ50 قاطرة محملة بأدوية ومساعدات إنسانية وإغاثية
- تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية».. ومراقبون: التهديد بـ«النووي» يعبّر عن تطرف حكومة الاحتلال
- «أبومازن» لـ«بلينكن»: نرفض التهجير.. و«واشنطن» تشهد أكبر مظاهرة داعمة للفلسطينيين بتاريخ أمريكا.. واحتجاجات في «لندن والأرجنتين»
- «المالية»: 1.3 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
- بدء إنتاج الغاز من بئر ED2-X بدمنهور.. و«الملا»: حققنا نجاحات في زمن قياسي
- مصر ثاني أهم مسار هجرة عالميا.. واستثمارات سياحية وبيئية للاستفادة منه
- طوارئ في الأهلي وعقوبات بالزمالك
- جزاءات ضد «فتوح وصبحي والزناري» في «الأبيض»
- «كولر» يطلب معاقبة «أفشة» ويهدد المقصرين
الصفحة الثانية
- رغم المجـازر.. «غزة» صامدة في مواجهة العدوان
- تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»
- لجنة مشتركة لرصد الجرائم بحق أبناء غزة.. وتوثيق الاستهداف المتعمَّد للمستشفيات والمدارس.. و«رضوان»: تسليط الضوء على الجرائم الإنسانية يغير المواقف العالمية
- عماد فؤاد: تعظيم سلام أمريكي لمصر
- لؤي الخطيب.. إلى المزايدين على مصر: أنتم عيانين في دماغكم؟
الصفحة الثالثة
- «حياة كريمة» تواصل مبادراتها لدعم القضية الفلسطينية
- التحالف الوطني للعمل الأهلي: 200 شاحنة تنطلق إلى معبر رفح على دفعات خلال الأسبوع الجاري
- المرحلة الثانية بدأت أمس بـ50 قاطرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية لدعم أهالي غزة
- وزير الصحة: تكليفات رئاسية برعاية الأشقاء المصابين
- لينا مظلوم: مصر تعمل بعيدا عن ساحات المزايدة
- جمال حسين: «حياة كريمة» في مهمة إنسانية
الصفحة الرابعة
- مصر ثاني أهم مسار هجرة عالميا.. واستثمارات سياحية وبيئية للاستفادة منه
- الطيور المهاجرة «كـنــوز في سمــــاء المحروسة»
- تطوير المحميات الطبيعية.. تخفيف لآثار «تغير المناخ».. وتسهيل عبور 2 مليون طائر من مصر
- خبراء «تنوع بيولوجي»: الصقور والنسور والعُقبان واللقلق والبجع تفضّل تيارات الهواء الساخنة بمصر
- «التوطين».. خطوة لتحقيق أمن غذائي مستدام والبداية بـ«السمان»
- خبير طيور: نجاح التجربة يفتح الباب لتوطين أنواع أخرى من الطيور المهاجرة
- «المصرية للطبيعة».. بوابة لحماية الطيور وتوفير مسارات آمنة لها
- «النوبي»: يجب مواجهة الصيد الجائر حفاظا على سلالات الطيور
الصفحة الخامسة
- من «مطروح» إلى «أسوان».. مصور «حياة برية»: أصناف نادرة لن نراها إلا في مصر
- «الشحات»: التقطت صورا لـ200 نوع بأشكال وكادرات رائعة
- «سياحة بيئية واستثمار مربح».. «الفيوم» أكثر المحافظات جذبًا لمحبي «الطيور المهاجرة»
- مرشد سياحي: نُنظم رحلات سفاري بالفيوم ونسهم في تنشيط السياحة
- «كن حذرا في التعامل معها».. نصائح «مراقب طيور»: استمتع بها في صمت ولا تُزعجها
- «خليفة»: المراقب شخص محب للطبيعة وماينفعش يكون سبب في إزعاج الطيور أو تطفيشها
- «الجبالي»: مشاهدة الطيور أبرز أنماط السياحة البيئية.. وقطع الأشجار وتجفيف المستنقعات أكبر خطر عليها
- مدير «الطيور الحوامة»: مصر جسر بين 3 قارات وترتكز بها ملايين الطيور المهاجرة
- أعددنا معايير غلق مؤقت لمحطات الرياح أثناء عبور الطيور عند الضرورة لمنع اصطدامها بالطواحين
الصفحة السادسة
- ياسر عبدالعزيز: عن أطفال الحرب
- يوسف عامر: مقومات الإسلام (2)
- محمود خليل: بدون «حماس»
- رفعت رشاد: قناة بن جوريون.. ورأس الرجاء الصالح
- ماهر فرغلي: الانبعاث الإخواني الجديد
- وليد طوغان: لكن العكس صحيح!
الصفحة السابعة
- «العين الحمرا».. «كولر» يطلب معاقبة «أفشة».. تهديد المقصرين بالتجميد.. وعرض خليجي جديد لمحمد الشناوي
- «الانظباط أولًا».. عقوبات ضد«فتوح وصبحي الزناري».. وشكوك حول مشاركة رباعي الزمالك أمام بيراميدز
- مولد نجم جديد.. جريمي دوكو يتألق مع مانشستر سيتي ويدخل تاريخ البريميرليج من بوابة برونموث
- ما أحلى الثمن.. أنور الغازي يسدد فاتورة دعم فلسطين ورفض قرارات الدوري الألماني.. ماينز يفسخ تعاقد المغربي ويمنعه من اللعب
الصفحة الثامنة
- السيارات المتهالكة مأوى الهاربين من جحيم الحرب
- أهالي غزة تركوا منازلهم بعد تهديدات بالقصف
- يا حلاوة الريف.. «المصور الزراعي» يوثق حياة الفلاحين في ألبوم صور
- طفلة رضيعة تدعم غزة بكوفية وعلم فلسطين.. رسالة لبنانية إلى العالم
- «حمو وويكا» يجذبان السياح لأسوان بـ«الإفيهات والأكلات»
- توكتوك وعجَلة بـ20 جنيه.. «هشام» يبيع الألعاب والفرحة للأطفال