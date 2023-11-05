اقرأ في عدد «الوطن» غدًا.. غزة صامدة «لن يُقفل باب مدينتنا»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يتابع جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري

- غزة صامدة لن يُقفَلَ بابُ مَدِينَـتِـنا

-فلسطين تسجل قرابة الـ10 آلاف شهيد والاحتلال يتوعد القطاع بـ«القصف النووي»

-«مدبولي»: نعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات لـ«القطاع الخاص»

- الطيور المهاجرة.. «كنوز في السماء»

- تطوير المحميات الطبيعية خفف آثار «تغير المناخ».. ويسهل عبور 2 مليون طائر من مصر.. و«الفيوم» أكثر المحافظات جذباً لمحبيها

- مدير مشروع «الطيور الحوامة»: مصر جسر بين 3 قارات لعبورها.. وخبراء «تنوع بيولوجي»: الصقور والبجع تفضّل تيارات الهواء الساخنة

- «التحالف الوطني»: 200 شاحنة تنطلق إلى رفح على دفعات الأسبوع الجاري

وبدء المرحلة الثانية بـ50 قاطرة محملة بأدوية ومساعدات إنسانية وإغاثية

- تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية».. ومراقبون: التهديد بـ«النووي» يعبّر عن تطرف حكومة الاحتلال

- «أبومازن» لـ«بلينكن»: نرفض التهجير.. و«واشنطن» تشهد أكبر مظاهرة داعمة للفلسطينيين بتاريخ أمريكا.. واحتجاجات في «لندن والأرجنتين»

- «المالية»: 1.3 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

- بدء إنتاج الغاز من بئر ED2-X بدمنهور.. و«الملا»: حققنا نجاحات في زمن قياسي

- مصر ثاني أهم مسار هجرة عالميا.. واستثمارات سياحية وبيئية للاستفادة منه

- طوارئ في الأهلي وعقوبات بالزمالك

- جزاءات ضد «فتوح وصبحي والزناري» في «الأبيض»

- «كولر» يطلب معاقبة «أفشة» ويهدد المقصرين

الصفحة الثانية

- رغم المجـازر.. «غزة» صامدة في مواجهة العدوان

- تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»

- لجنة مشتركة لرصد الجرائم بحق أبناء غزة.. وتوثيق الاستهداف المتعمَّد للمستشفيات والمدارس.. و«رضوان»: تسليط الضوء على الجرائم الإنسانية يغير المواقف العالمية

- عماد فؤاد: تعظيم سلام أمريكي لمصر

- لؤي الخطيب.. إلى المزايدين على مصر: أنتم عيانين في دماغكم؟

الصفحة الثالثة

- «حياة كريمة» تواصل مبادراتها لدعم القضية الفلسطينية

- التحالف الوطني للعمل الأهلي: 200 شاحنة تنطلق إلى معبر رفح على دفعات خلال الأسبوع الجاري

- المرحلة الثانية بدأت أمس بـ50 قاطرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية لدعم أهالي غزة

- وزير الصحة: تكليفات رئاسية برعاية الأشقاء المصابين

- لينا مظلوم: مصر تعمل بعيدا عن ساحات المزايدة

- جمال حسين: «حياة كريمة» في مهمة إنسانية

الصفحة الرابعة

- مصر ثاني أهم مسار هجرة عالميا.. واستثمارات سياحية وبيئية للاستفادة منه

- الطيور المهاجرة «كـنــوز في سمــــاء المحروسة»

- تطوير المحميات الطبيعية.. تخفيف لآثار «تغير المناخ».. وتسهيل عبور 2 مليون طائر من مصر

- خبراء «تنوع بيولوجي»: الصقور والنسور والعُقبان واللقلق والبجع تفضّل تيارات الهواء الساخنة بمصر

- «التوطين».. خطوة لتحقيق أمن غذائي مستدام والبداية بـ«السمان»

- خبير طيور: نجاح التجربة يفتح الباب لتوطين أنواع أخرى من الطيور المهاجرة

- «المصرية للطبيعة».. بوابة لحماية الطيور وتوفير مسارات آمنة لها

- «النوبي»: يجب مواجهة الصيد الجائر حفاظا على سلالات الطيور

الصفحة الخامسة

- من «مطروح» إلى «أسوان».. مصور «حياة برية»: أصناف نادرة لن نراها إلا في مصر

- «الشحات»: التقطت صورا لـ200 نوع بأشكال وكادرات رائعة

- «سياحة بيئية واستثمار مربح».. «الفيوم» أكثر المحافظات جذبًا لمحبي «الطيور المهاجرة»

- مرشد سياحي: نُنظم رحلات سفاري بالفيوم ونسهم في تنشيط السياحة

- «كن حذرا في التعامل معها».. نصائح «مراقب طيور»: استمتع بها في صمت ولا تُزعجها

- «خليفة»: المراقب شخص محب للطبيعة وماينفعش يكون سبب في إزعاج الطيور أو تطفيشها

- «الجبالي»: مشاهدة الطيور أبرز أنماط السياحة البيئية.. وقطع الأشجار وتجفيف المستنقعات أكبر خطر عليها

- مدير «الطيور الحوامة»: مصر جسر بين 3 قارات وترتكز بها ملايين الطيور المهاجرة

- أعددنا معايير غلق مؤقت لمحطات الرياح أثناء عبور الطيور عند الضرورة لمنع اصطدامها بالطواحين

الصفحة السادسة

- ياسر عبدالعزيز: عن أطفال الحرب

- يوسف عامر: مقومات الإسلام (2)

- محمود خليل: بدون «حماس»

- رفعت رشاد: قناة بن جوريون.. ورأس الرجاء الصالح

- ماهر فرغلي: الانبعاث الإخواني الجديد

- وليد طوغان: لكن العكس صحيح!

الصفحة السابعة

- «العين الحمرا».. «كولر» يطلب معاقبة «أفشة».. تهديد المقصرين بالتجميد.. وعرض خليجي جديد لمحمد الشناوي

- «الانظباط أولًا».. عقوبات ضد«فتوح وصبحي الزناري».. وشكوك حول مشاركة رباعي الزمالك أمام بيراميدز

- مولد نجم جديد.. جريمي دوكو يتألق مع مانشستر سيتي ويدخل تاريخ البريميرليج من بوابة برونموث

- ما أحلى الثمن.. أنور الغازي يسدد فاتورة دعم فلسطين ورفض قرارات الدوري الألماني.. ماينز يفسخ تعاقد المغربي ويمنعه من اللعب

الصفحة الثامنة

- السيارات المتهالكة مأوى الهاربين من جحيم الحرب

- أهالي غزة تركوا منازلهم بعد تهديدات بالقصف

- يا حلاوة الريف.. «المصور الزراعي» يوثق حياة الفلاحين في ألبوم صور

- طفلة رضيعة تدعم غزة بكوفية وعلم فلسطين.. رسالة لبنانية إلى العالم

- «حمو وويكا» يجذبان السياح لأسوان بـ«الإفيهات والأكلات»

- توكتوك وعجَلة بـ20 جنيه.. «هشام» يبيع الألعاب والفرحة للأطفال