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اقرأ في عدد «الوطن» غدًا.. غزة صامدة «لن يُقفل باب مدينتنا»

كتب:

أحمد العانوسي
08:42 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدًا

عدد جريدة الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يتابع جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري

- غزة صامدة لن يُقفَلَ بابُ مَدِينَـتِـنا

-فلسطين تسجل قرابة الـ10 آلاف شهيد والاحتلال يتوعد القطاع بـ«القصف النووي»

-«مدبولي»: نعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات لـ«القطاع الخاص»

- الطيور المهاجرة.. «كنوز في السماء»

- تطوير المحميات الطبيعية خفف آثار «تغير المناخ».. ويسهل عبور 2 مليون طائر من مصر.. و«الفيوم» أكثر المحافظات جذباً لمحبيها

- مدير مشروع «الطيور الحوامة»: مصر جسر بين 3 قارات لعبورها.. وخبراء «تنوع بيولوجي»: الصقور والبجع تفضّل تيارات الهواء الساخنة

- «التحالف الوطني»: 200 شاحنة تنطلق إلى رفح على دفعات الأسبوع الجاري

وبدء المرحلة الثانية بـ50 قاطرة محملة بأدوية ومساعدات إنسانية وإغاثية

- تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية».. ومراقبون: التهديد بـ«النووي» يعبّر عن تطرف حكومة الاحتلال

- «أبومازن» لـ«بلينكن»: نرفض التهجير.. و«واشنطن» تشهد أكبر مظاهرة داعمة للفلسطينيين بتاريخ أمريكا.. واحتجاجات في «لندن والأرجنتين»

- «المالية»: 1.3 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

- بدء إنتاج الغاز من بئر ED2-X بدمنهور.. و«الملا»: حققنا نجاحات في زمن قياسي

- مصر ثاني أهم مسار هجرة عالميا.. واستثمارات سياحية وبيئية للاستفادة منه

- طوارئ في الأهلي وعقوبات بالزمالك

- جزاءات ضد «فتوح وصبحي والزناري» في «الأبيض»

- «كولر» يطلب معاقبة «أفشة» ويهدد المقصرين

الصفحة الثانية 

- رغم المجـازر.. «غزة» صامدة في مواجهة العدوان

- تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»

- لجنة مشتركة لرصد الجرائم بحق أبناء غزة.. وتوثيق الاستهداف المتعمَّد للمستشفيات والمدارس.. و«رضوان»: تسليط الضوء على الجرائم الإنسانية يغير المواقف العالمية

- عماد فؤاد: تعظيم سلام أمريكي لمصر

-  لؤي الخطيب.. إلى المزايدين على مصر: أنتم عيانين في دماغكم؟

الصفحة الثالثة

- «حياة كريمة» تواصل مبادراتها لدعم القضية الفلسطينية

- التحالف الوطني للعمل الأهلي: 200 شاحنة تنطلق إلى معبر رفح على دفعات خلال الأسبوع الجاري

- المرحلة الثانية بدأت أمس بـ50 قاطرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية لدعم أهالي غزة

- وزير الصحة: تكليفات رئاسية برعاية الأشقاء المصابين

- لينا مظلوم: مصر تعمل بعيدا عن ساحات المزايدة

- جمال حسين: «حياة كريمة» في مهمة إنسانية

الصفحة الرابعة

- مصر ثاني أهم مسار هجرة عالميا.. واستثمارات سياحية وبيئية للاستفادة منه

- الطيور المهاجرة «كـنــوز في سمــــاء المحروسة»

- تطوير المحميات الطبيعية.. تخفيف لآثار «تغير المناخ».. وتسهيل عبور 2 مليون طائر من مصر

- خبراء «تنوع بيولوجي»: الصقور والنسور والعُقبان واللقلق والبجع تفضّل تيارات الهواء الساخنة بمصر

- «التوطين».. خطوة لتحقيق أمن غذائي مستدام والبداية بـ«السمان»

- خبير طيور: نجاح التجربة يفتح الباب لتوطين أنواع أخرى من الطيور المهاجرة

- «المصرية للطبيعة».. بوابة لحماية الطيور وتوفير مسارات آمنة لها

- «النوبي»: يجب مواجهة الصيد الجائر حفاظا على سلالات الطيور

الصفحة الخامسة

- من «مطروح» إلى «أسوان».. مصور «حياة برية»: أصناف نادرة لن نراها إلا في مصر

- «الشحات»: التقطت صورا لـ200 نوع بأشكال وكادرات رائعة

- «سياحة بيئية واستثمار مربح».. «الفيوم» أكثر المحافظات جذبًا لمحبي «الطيور المهاجرة»

- مرشد سياحي: نُنظم رحلات سفاري بالفيوم ونسهم في تنشيط السياحة

- «كن حذرا في التعامل معها».. نصائح «مراقب طيور»: استمتع بها في صمت ولا تُزعجها

- «خليفة»: المراقب شخص محب للطبيعة وماينفعش يكون سبب في إزعاج الطيور أو تطفيشها

- «الجبالي»: مشاهدة الطيور أبرز أنماط السياحة البيئية.. وقطع الأشجار وتجفيف المستنقعات أكبر خطر عليها

- مدير «الطيور الحوامة»: مصر جسر بين 3 قارات وترتكز بها ملايين الطيور المهاجرة

- أعددنا معايير غلق مؤقت لمحطات الرياح أثناء عبور الطيور عند الضرورة لمنع اصطدامها بالطواحين

الصفحة السادسة

- ياسر عبدالعزيز: عن أطفال الحرب

- يوسف عامر: مقومات الإسلام (2)

- محمود خليل: بدون «حماس»

- رفعت رشاد: قناة بن جوريون.. ورأس الرجاء الصالح

- ماهر فرغلي: الانبعاث الإخواني الجديد

- وليد طوغان: لكن العكس صحيح!

الصفحة السابعة

- «العين الحمرا».. «كولر» يطلب معاقبة «أفشة».. تهديد المقصرين بالتجميد.. وعرض خليجي جديد لمحمد الشناوي

- «الانظباط أولًا».. عقوبات ضد«فتوح وصبحي الزناري».. وشكوك حول مشاركة رباعي الزمالك أمام بيراميدز 

- مولد نجم جديد.. جريمي دوكو يتألق مع مانشستر سيتي ويدخل تاريخ البريميرليج من بوابة برونموث

- ما أحلى الثمن.. أنور الغازي يسدد فاتورة دعم فلسطين ورفض قرارات الدوري الألماني.. ماينز يفسخ تعاقد المغربي ويمنعه من اللعب 

الصفحة الثامنة

- السيارات المتهالكة مأوى الهاربين من جحيم الحرب

- أهالي غزة تركوا منازلهم بعد تهديدات بالقصف

- يا حلاوة الريف.. «المصور الزراعي» يوثق حياة الفلاحين في ألبوم صور

- طفلة رضيعة تدعم غزة بكوفية وعلم فلسطين.. رسالة لبنانية إلى العالم

- «حمو وويكا» يجذبان السياح لأسوان بـ«الإفيهات والأكلات»

- توكتوك وعجَلة بـ20 جنيه.. «هشام» يبيع الألعاب والفرحة للأطفال

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«مسافة السكة لأهالينا في فلسطين».. التحالف الوطني مستمر في مساعدة أهل غزة
بقلم أحمد العانوسي