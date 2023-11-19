اقرأ في عدد الوطن غدًا.. معبر رفح شريان حياة لـ«غزة»
كتب:
أحمد العانوسي
07:28 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
حكاية وطن.. يد التنمية تمتد لمرافق النقل
- الحكومة: قطاع تكنولوجيا المعلومات على رأس أولوياتنا لارتباطه بالتنمية
- 15 ألف أهلاوي يساندون الفريق أمام «ميدياما» الغاني
- الزمالك يطلب حضور 50 ألف مشجع في مباراته ضد «أبوسليم» الليبي بالكونفيدرالية
- «النواب» يوافق مبدئياً على «التصالح في مخالفات البناء»
- الرئيس الأمريكي يشيد بدور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة
- «بايدن»: أولويتنا حماية المدنيين.. وأستاذ علوم سياسية: هناك تحول في موقف «واشنطن»
الصفحة الثانية
- سكة حديد وطرق وموانئ تمهّد لـ«الجمهورية الجديدة».. يد التنمية تمتد إلى مرافق النقل
- المشروع القومي للطرق.. شبكة متكاملة توفر 8 مليارات دولار سنويا
- مصر تحتل المركز الـ18 في مؤشر جودة الطرق مقابل 118 عام 2015.. وخطة لتنفيذ 1000 كوبري ونفق بـ140 مليار جنيه.. وتحسين جودة المحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها
- سائقو المحافظات: الطرق الجديدة اختصرت الوقت والوقود
- «عاطف»: فتحت لنا أبواب رزق بالمناطق العمرانية الجديدة.. و«يوسف»: قضت على الزحام المروري
- سكك حديد مصر.. عنصر أمان بجودة ومعايير عالمية
- أستاذ طرق: السكك الحديدية شريان حيوي.. والدولة تبذل جهوداً حثيثة لتطوير المنظومة
- إنشاء 2250كم من خطوط القطار السريع يجعل مصر الخامسة عالميا في امتلاك الشبكات السريعة
- د. عبدالله أبوخضرة: توطين التكنولوجيا يضع مصر على خريطة الصناعة العالمية ويُحسّن الخدمات ويخلق فرص العمل
الصفحة الثالثة
- «الموانئ والممرات التجارية».. أذرع استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية وربط مصر بالعالم.. وخطط لتحسين كفاءة الخدمات اللوجيستية
- خطة لتدشين 80 مشروعاً بتكلفة استثمارية 129 مليار جنيه وبمشاركة 100 شركة وتحالفات عالمية.. ومصر تتقدم 48 مركزاً فى مؤشر البنية التحتية
- رجال أعمال: مشروعات التطوير أسهمت في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
- «عيسى»: تركيز على الاستثمار الإنتاجي.. و«السقطي»: موانئ الحاويات حققت الأمن الغذائي
- «مشروعات الجر الكهربائي».. شبكة «عنكبوتية» لربط مدن القاهرة الكبرى
- تنفيذ 27 مشروعاً بـ700 مليار جنيه حتى 2024 لتوفير وسائل نقل حضارية صديقة للبيئة
- مساعد عميد «النقل واللوجيستيات»: الموانئ أصبحت قادرة على استيعاب أكبر السفن العالمية
- د. آية الجارحي: تقدُّم مصر في تقرير الأداء 5 مراكز عن عام 2018.. وتطبيق مشروعات المناطق اللوجيستية يجذب الاستثمارات
- زيادة أطوال الأرصفة عامل مساعد.. والموانئ المصرية لديها ميزات تنافسية تعزز من تجارتها المحلية والدولية
الصفحة الرابعة
- الانتخابات الرئاسية.. «تحالف الأحزاب» ينظم أكبر مؤتمر لدعم «السيسي» بمشاركة 65 حزباً وكياناً سياسياً
- المرشحون يكثفون المؤتمرات لعرض البرامج.. «يمامة» في بورسعيد و«زهران» بالفيوم و«عمر» بمركز الأزهر
- رئيس «الوفد»: هدفنا الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.. ورئيس «الشعب الجمهوري»: حل المشكلات المحلية
- الأمطار تهاجم المحافظات الساحلية والدلتا.. و«المحليات» تحشد معداتها
- توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس.. وتعطيل الدراسة بالإسكندرية ومرسى مطروح.. وسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع الغربية
- «آمنة»: جاهزون للتعامل مع الطوارئ وغرفة للعمليات وإدارة الأزمات بالتنسيق مع المحافظين
- د. السيد قنديل: بدأنا مشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية والملاعب الرياضية
- رئيس جامعة حلوان: زيادة أعداد الطلبة الوافدين بعد طرح 17 برنامجاً في 8 كليات
- إنشاء جامعة تكنولوجية في «مجمع الأميرية» و3 كليات جديدة بعد الحصول على موافقات «التعليم العالي»
- المجمع الطبي يخدم 8 ملايين مواطن بجنوب القاهرة وشمال بني سويف والجنوب الغربي للجيزة
الصفحة الخامسة
- معبر رفح يستقبل أكبر قافلة مساعدات من «بيت الزكاة والصدقات»
- تضم 40 شاحنة محمّلة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.. ومتطوعون: سجدنا لله شكراً على نجاح جهود مصر في تمرير القوافل
- القصف الإسرائيلي يحصد أرواح المزيد من الشهداء فى قطاع غزة.. ومقبرة جماعية أمام «الشفاء الطبي»
- «العربي للدراسات»: الغرب كشف الأكاذيب الإسرائيلية.. و«الصحة العالمية»: المستشفيات تحولت إلى مناطق موت
- أساتذة قانون: جرائم قادة الاحتلال تستوجب إصدار مذكرات اعتقال دولية
- «الحرازين»: 5 دول تقدمت بطلب للمدعي العام للتحقيق.. و«السعداوي»: العقوبات جسيمة
- הדרך מקהיר לירושלים עוברת בימית.. «الطريق من القاهرة إلى أورشليم يمر بياميت».. لن تمروا
الصفحة السادسة
- الكاتب «الرصين» حين يُدون
- ما قدمته مصر لفلسطين في عهد «السيسي» (3)
- طبتم فقد أُوردتم جهنم
- دور السينما فى دعم الصناعة الوطنية
- ذاكرة الذباب والإعلام الكذاب
- «قِلّتهم أحسن»
الصفحة السابعة
- نيابة عن الرئيس السيسي.. «مدبولي» يفتتح الدورة الـ27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 23
- «الاقتصاد الرقمي» و«إيتيدا» تنظمان ورشة عمل حول «أهمية حقوق الملكية الفكرية» للشركات
- نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بـ«أورنچ»:استراتيجيتنا في 2024 تركز على الدفع الرقمي والمدن الذكية والالتزام بتحقيق أهدافنا البيئية
- هشام مهران: مصر أصبحت أكثر استعداداً لتطبيق مفهوم المدن الذكية بفضل رؤية 2030
- «جوميا» و«سهولة» تتعاونان لتعزيز الدفع بتكنولوجيا متقدّمة
- خلال فعاليات معرض Cairo ICT '23 تبرز ريادتها التكنولوجية في دعم الشركات والبنية التحتية الذكية «أورنچ مصر»
الصفحة الثامنة
- أحلام الصغار في عيد الطفولة
- سألنا أطفال مصر: بترسموا إيه؟ فقالوا: إخواتنا في غزة
- وسألنا أطفال غزة: بتحلموا بإيه؟ فردوا: بدنا نلعب
- محمود: هكون زي مجدي يعقوب.. عاصم: عاوز أكون لاعب كرة
- تغريد: بحلم إن بابا يرجع وأبقى دكتورة.. غينا: نفسى أركِّب إيد وألبس أساور
- آسر: هكبر وأبقى ضابط.. سيلا: هرجع بيتي وأبقى مهندسة
- كمال: ألاقي أختي المفقودة ونتخانق على الدباديب.. عبدالله: بحلم أرجع حضانتي وأنام على سريري