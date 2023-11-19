اقرأ في عدد الوطن غدًا.. معبر رفح شريان حياة لـ«غزة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

حكاية وطن.. يد التنمية تمتد لمرافق النقل

- الحكومة: قطاع تكنولوجيا المعلومات على رأس أولوياتنا لارتباطه بالتنمية

- 15 ألف أهلاوي يساندون الفريق أمام «ميدياما» الغاني

- الزمالك يطلب حضور 50 ألف مشجع في مباراته ضد «أبوسليم» الليبي بالكونفيدرالية

- «النواب» يوافق مبدئياً على «التصالح في مخالفات البناء»

- الرئيس الأمريكي يشيد بدور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة

- «بايدن»: أولويتنا حماية المدنيين.. وأستاذ علوم سياسية: هناك تحول في موقف «واشنطن»

الصفحة الثانية

- سكة حديد وطرق وموانئ تمهّد لـ«الجمهورية الجديدة».. يد التنمية تمتد إلى مرافق النقل

- المشروع القومي للطرق.. شبكة متكاملة توفر 8 مليارات دولار سنويا

- مصر تحتل المركز الـ18 في مؤشر جودة الطرق مقابل 118 عام 2015.. وخطة لتنفيذ 1000 كوبري ونفق بـ140 مليار جنيه.. وتحسين جودة المحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها

- سائقو المحافظات: الطرق الجديدة اختصرت الوقت والوقود

- «عاطف»: فتحت لنا أبواب رزق بالمناطق العمرانية الجديدة.. و«يوسف»: قضت على الزحام المروري

- سكك حديد مصر.. عنصر أمان بجودة ومعايير عالمية

- أستاذ طرق: السكك الحديدية شريان حيوي.. والدولة تبذل جهوداً حثيثة لتطوير المنظومة

- إنشاء 2250كم من خطوط القطار السريع يجعل مصر الخامسة عالميا في امتلاك الشبكات السريعة

- د. عبدالله أبوخضرة: توطين التكنولوجيا يضع مصر على خريطة الصناعة العالمية ويُحسّن الخدمات ويخلق فرص العمل

الصفحة الثالثة

- «الموانئ والممرات التجارية».. أذرع استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية وربط مصر بالعالم.. وخطط لتحسين كفاءة الخدمات اللوجيستية

- خطة لتدشين 80 مشروعاً بتكلفة استثمارية 129 مليار جنيه وبمشاركة 100 شركة وتحالفات عالمية.. ومصر تتقدم 48 مركزاً فى مؤشر البنية التحتية

- رجال أعمال: مشروعات التطوير أسهمت في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل

- «عيسى»: تركيز على الاستثمار الإنتاجي.. و«السقطي»: موانئ الحاويات حققت الأمن الغذائي

- «مشروعات الجر الكهربائي».. شبكة «عنكبوتية» لربط مدن القاهرة الكبرى

- تنفيذ 27 مشروعاً بـ700 مليار جنيه حتى 2024 لتوفير وسائل نقل حضارية صديقة للبيئة

- مساعد عميد «النقل واللوجيستيات»: الموانئ أصبحت قادرة على استيعاب أكبر السفن العالمية

- د. آية الجارحي: تقدُّم مصر في تقرير الأداء 5 مراكز عن عام 2018.. وتطبيق مشروعات المناطق اللوجيستية يجذب الاستثمارات

- زيادة أطوال الأرصفة عامل مساعد.. والموانئ المصرية لديها ميزات تنافسية تعزز من تجارتها المحلية والدولية

الصفحة الرابعة

- الانتخابات الرئاسية.. «تحالف الأحزاب» ينظم أكبر مؤتمر لدعم «السيسي» بمشاركة 65 حزباً وكياناً سياسياً

- المرشحون يكثفون المؤتمرات لعرض البرامج.. «يمامة» في بورسعيد و«زهران» بالفيوم و«عمر» بمركز الأزهر

- رئيس «الوفد»: هدفنا الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.. ورئيس «الشعب الجمهوري»: حل المشكلات المحلية

- الأمطار تهاجم المحافظات الساحلية والدلتا.. و«المحليات» تحشد معداتها

- توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس.. وتعطيل الدراسة بالإسكندرية ومرسى مطروح.. وسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع الغربية

- «آمنة»: جاهزون للتعامل مع الطوارئ وغرفة للعمليات وإدارة الأزمات بالتنسيق مع المحافظين

- د. السيد قنديل: بدأنا مشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية والملاعب الرياضية

- رئيس جامعة حلوان: زيادة أعداد الطلبة الوافدين بعد طرح 17 برنامجاً في 8 كليات

- إنشاء جامعة تكنولوجية في «مجمع الأميرية» و3 كليات جديدة بعد الحصول على موافقات «التعليم العالي»

- المجمع الطبي يخدم 8 ملايين مواطن بجنوب القاهرة وشمال بني سويف والجنوب الغربي للجيزة

الصفحة الخامسة

- معبر رفح يستقبل أكبر قافلة مساعدات من «بيت الزكاة والصدقات»

- تضم 40 شاحنة محمّلة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.. ومتطوعون: سجدنا لله شكراً على نجاح جهود مصر في تمرير القوافل

- القصف الإسرائيلي يحصد أرواح المزيد من الشهداء فى قطاع غزة.. ومقبرة جماعية أمام «الشفاء الطبي»

- «العربي للدراسات»: الغرب كشف الأكاذيب الإسرائيلية.. و«الصحة العالمية»: المستشفيات تحولت إلى مناطق موت

- أساتذة قانون: جرائم قادة الاحتلال تستوجب إصدار مذكرات اعتقال دولية

- «الحرازين»: 5 دول تقدمت بطلب للمدعي العام للتحقيق.. و«السعداوي»: العقوبات جسيمة

- הדרך מקהיר לירושלים עוברת בימית.. «الطريق من القاهرة إلى أورشليم يمر بياميت».. لن تمروا

الصفحة السادسة

- الكاتب «الرصين» حين يُدون

- ما قدمته مصر لفلسطين في عهد «السيسي» (3)

- طبتم فقد أُوردتم جهنم

- دور السينما فى دعم الصناعة الوطنية

- ذاكرة الذباب والإعلام الكذاب

- «قِلّتهم أحسن»

الصفحة السابعة

- نيابة عن الرئيس السيسي.. «مدبولي» يفتتح الدورة الـ27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 23

- «الاقتصاد الرقمي» و«إيتيدا» تنظمان ورشة عمل حول «أهمية حقوق الملكية الفكرية» للشركات

- نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بـ«أورنچ»:استراتيجيتنا في 2024 تركز على الدفع الرقمي والمدن الذكية والالتزام بتحقيق أهدافنا البيئية

- هشام مهران: مصر أصبحت أكثر استعداداً لتطبيق مفهوم المدن الذكية بفضل رؤية 2030

- «جوميا» و«سهولة» تتعاونان لتعزيز الدفع بتكنولوجيا متقدّمة

- خلال فعاليات معرض Cairo ICT '23 تبرز ريادتها التكنولوجية في دعم الشركات والبنية التحتية الذكية «أورنچ مصر»

الصفحة الثامنة

- أحلام الصغار في عيد الطفولة

- سألنا أطفال مصر: بترسموا إيه؟ فقالوا: إخواتنا في غزة

- وسألنا أطفال غزة: بتحلموا بإيه؟ فردوا: بدنا نلعب

- محمود: هكون زي مجدي يعقوب.. عاصم: عاوز أكون لاعب كرة

- تغريد: بحلم إن بابا يرجع وأبقى دكتورة.. غينا: نفسى أركِّب إيد وألبس أساور

- آسر: هكبر وأبقى ضابط.. سيلا: هرجع بيتي وأبقى مهندسة

- كمال: ألاقي أختي المفقودة ونتخانق على الدباديب.. عبدالله: بحلم أرجع حضانتي وأنام على سريري