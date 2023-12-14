«إسكان النواب» توجه رسالة مهمة لمستأجري وملاك الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يتناقش حتى هذه اللحظة داخل المجلس، لكنه على أولويات الأجندة التشريعية.

وأضاف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل الأقاويل بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم حتى هذه اللحظة، خالية من الصحة، موجها رسالة لمستأجري وملاك الإيجار القديم قائلا: «نحن سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين، ومراعاة مصلحة الوطن في المقام الأول».

قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، قال محود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن لمالك العقار الذي يقيم المستأجر لديه في وحدة سكنية مؤجرة، طرده في حالة إذا كان الأخير يمتلك أو أقام مبنى لاحق على تاريخ العقد.

واضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن العقار لا بد أن يكون به ثلاث وحدات فأكثر، وللمالك أن يأمر المستأجر بإخلاء العين المستأجرة أو إعطاءه وحدة له أو لأحد أقاربه حتي الدرجة الثانية، وذلك داخل المبنى الذي أقامه، شرط ألا يزيد عن مثلي الأجرة.

كيفية حصول المالك على وحدة سكنية من المستأجر؟

وتابع: «إذا كان هناك مستأجر بنى عقار مكون من 3 واحدت أو أكثر أو كان مالك علي الشيوع، فيه أو له حق الانتفاع به، فيجب أن يخلي العين المستأجرة أو يعطي المؤجر وحدة له أو لحد أقاربه لا تتجاوز ضعفي المبلغ، يعني لو القيمة الإيجارية للوحدة المستأجرة بـ10 جنيهات، يجب أن لا تزيد الوحدة التي يعطيها المستأجر للمؤجر عن 30 جنيها».

وأوضح أن المادة 22 في فقرتها الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نصت على أنه: «إذا قام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه»

شروط طرد المستأجر من عقارات الإيجار القديم

وشدد على أنه هناك شروط لتطبيق طرد المستاجر من وحدة الإيجار القديم وهى كالتالي:

1- أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات.

2- أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير.

3- أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى.

4- أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد.