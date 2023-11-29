هل ينتهي عقد الإيجار القديم بانهيار العقار؟.. قانوني يجيب

لا يزال الحديث عن قانوني الإيجار القديم والجديد حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونهما الإطار والبند القانوني الذي ينظم علاقة الملاك بالمستأجرين، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من الملاك خلال الفترة الماضية عن موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء بقانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد.

وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء في قانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن القانونين وضعا ضوابط محدد لفسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر؛ التي تتمثل في تأخر المستأجر عن سداد الإيجار أو تغيير نشاط الاستغلال الإيجار المبرم في العقد أو إحداث خلل هندسي في معالم الوحدة المؤجرة.

ماذا قال قانون الإيجار؟

وتابع المحامي قائلا: وبخصوص موقف العقد الإيجارحال انهيار العقار وفقا لقانوني الإيجار القديم والجديد القانوني نصا على أنه في حال انهار العقار سواء كان هذا الانهيار تهدم كلي أو جزئي يتم حينها الإخلاء فورًا ويكون الإيجار لاغيًا وتعود الوحدة المؤجرة إلى المالك للتصرف فيها وفق الوضع القائم عليه.