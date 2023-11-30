عاجل.. تطور جديد بقانون الإيجار القديم يحقق العدالة للملاك والمستأجرين

لا يزال الحديث عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم مستمرا بين الملاك والمستأجرين بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة هذا الملف المهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وضرورة التوصل إلى حل عادل بين الطرفين.

رد الملاك على مناقشة قانون الإيجار القديم

وحول مناقشة قانون الإيجار القديم، أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن تصريح رئيس لجنة الإسكان به اطمئنان للملاك بأن القادة السياسية تعي مشكلات المواطن وتعمل على حلها حلا جذريا.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملاك العقارات القديمة انتظروا لعقود طويلة دون أن يستجيب لهم أحد، وليس جديدا على القيادة السياسية اقتحام المشكلات وحلها وهو ما يتلاءم من الدولة العصرية الحديثة.

وتابع: «ما نأمله ونبتغيه هو إحقاق الحق وإقامة العدالة، ووجود قانون موحد للإسكان».

تعليق المستأجرين على قانون الإيجار القديم

وفي المقابل، قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث كان حديثه عن الشقق المغلقة وهي وجهة نظر منطقة وعقلانية للغاية.

وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس طالب أيضا بضرورة عمل مناقشة موسعة للوقوف على حقيقة هذا الأمر، وبحث مشروعية وقانونية التعديل فيما يخص الشقق المغلقة وبخصوص السكني والتجاري، فإن هؤلاء المواطنين أبرموا عقودًا وصدر لها أحكام قضائية من المحكمة الدستورية وهذا أمر محسوم.

وتابع: «فيما يخص الأشخاص المنتفعين بهذه العيون المستأجرة فهم أصحاب عقود أبرمت بالتراضي، والمؤجر حصل على دعم من الدولة آنذاك مقابل التأجير الأبدي، وعلى قروض لترميم العقار، والمحكمة الدستورية العليا حكمت أحكام نهائية في هذا الأمر، وهي أحكام غير قابلة للرد أو البطلان، أو الطعن عليها».