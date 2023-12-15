«السياحة»: تنظيم ورشة تدريب عن الإسعافات الأولية بمتحف كفر الشيخ 1 يناير

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار مُتمثلة في مركز تدريب وسط الدلتا بالتعاون مع قطاع المتاحف متمثلة في متحف كفر الشيخ، عن عقد ورشة تدريبية بعنوان «الإسعافات الأولية للأثر من الموقع إلى المعمل» خلال الفترة 1 إلى 3 يناير 2024، بمتحف كفر الشيخ.

التقدم مقصور على الآثاريين وأخصائي الترميم

وأضافت الوحدة خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على إدارات وقطاعات وزارة السياحة والآثار، إنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «الإسعافات الأولية للأثر من الموقع إلى المعمل»، أن يكون من العاملين بوزارة السياحة والآثار، وألا يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، مع ضرورة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

الأربعاء المقبل آخر موعد للتقدم

وأشارت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، إلى أن آخر موعد لتقدم العاملين بالوزارة من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، لحضور ورشة العمل التدريبية سيكون يوم الأربعاء المقبل.