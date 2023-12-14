«زراعة كفر الشيخ»: بشائر العروة الثانية للطماطم 450 ألف طن.. «الكيلو بـ5 جنيه»

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن بشائر العروة الثانية من محصول الطماطم، بحقول الشريط الساحلي بحقول بلطيم، سوف تبلغ نحو 450 ألف طن، وهي إنتاجية فائقة للغاية.

إنتاجية الطماطم الكيلو بـ 5 جنيهات

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن محصول الطماطم بالعروة الثانية، في محافظة كفر الشيخ، يبلغ سعر الكيلو منها في الحقل نحو 5 جنيهات لكل كيلو مباع، وهو أمر يصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين في شتى ربوع محافظات مصر.

زراعة 2500 فدان طماطم بالعروة الثانية

وأشار وكيل زراعة كفر الشيخ، إلى أن المساحة المنزرعة من محصول الطماطم في حقول كفر الشيخ، بالعروة الثانية، بلغت نحو 2500 فدان، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان للطماطم تتراوح ما بين 18 إلى 20 طنا.