«زراعة كفر الشيخ» تنظم يوما حقليا لمزراعي الطماطم في مركز قلين

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ يوم حقل، ضمن فعاليات البرامج الإرشادية للنهوض بإنتاجية محصول الطماطم ناحية المنشلين بمركز قلين، وذلك بحضور باحثي البساتين، ومتابعة الإدارة المركزية للإرشاد.

تقنيات الري الحديث

وأكد المهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم تنفيذ يوم حقل ضمن فعاليات البرامج الإرشادية للنهوض بإنتاجية محصول الطماطم ناحية المنشلين بمركز قلين، لافتاً أنّ هدف اليوم الحقلي هو تدريب وإرشاد مزارعي الطماطم، وتعريفهم بالأساليب الزراعية وتقنيات الري الحديث، إلى جانب التوعية بأهمية إدخال أنظمة وتقنيات حديثة في مجال الري والتسميد والشتلات المنتجة، وبما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية المختلفة.

توعية المزارعين بحشرة حفار ثمار الطماطم

وأضاف «سليم»، أنّه تم تعريف المزارعين خلال اليوم الحقلى بعدد من التقنيات لمنع دخول الحشرات كحشرة حفار ثمار الطماطم «توتا ابسولوتا» التي تضرب محصول الطماطم، لافتاً أنّه يتم تنفيذ عدد من الأنشطة للمزارعين في مناطق الإنتاج الزراعي التقليدي، وتدريبهم على استخدام تقنيات حديثة تمكنهم من تعزيز الإنتاج، وتدريب المزارعين على تحديد المشاكل التي تواجه التنمية الزراعية والمتمثلة في نقص المياه للري وعدم استخدام التقنيات الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية المهمة.