«أبو ردينة»: لن نتخلى عن قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية

وجه الدكتور نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، التحية للموقف المصري الرسمي والشعبي وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مشددًا على أنه موقف قوي، وأكد على عدم قبول التهجير.

وأضاف «أبو ردينة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لن نتخلى عن قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، والتهجير داخل غزة أو خارجها خط أحمر لن يسمح به ولن نقبل به، ونحن والجانب المصري متفقون تمامًا على الموقف الوطني والقومي السليم».

وأكد أنه لا يصدق وجود أي خلاف بين إسرائيل وأمريكا، حيث إنها راعية دولة الاحتلال وتحرّض وأرسلت لها حاملات الطائرات لحمايتها، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل، ما لم تتدخل الإدارة الأمريكية وأن تفرض على دولة الاحتلال وتلزمها بوقف العدوان ستبقى كل الجهود في مهب الريح.

ولفت إلى وجود جهود فلسطينية وعربية موحدة تتجول على دول مجلس الأمن الدولي وتضطلع بنشاط سياسي هام، لافتًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت تصويت 153 لصالح دولة لفلسطين، أما والإدارة الأمريكية فقد أحبطت المشروع الفلسطيني، ومن ثم، فإن الإدارة الأمريكية لا يعنيها شيء إلا دعم إسرائيل وإبقاء المنطقة العربية تعيش في أجواء من التوتر وعدم الاستقرار.