«الجيل»: القمة العربية للسلام حققت مكتسبات مثمرة في المنطقة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن اللقاءات والمباحثات الإيرانية والسورية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظرائه تؤكد أن قمة الرياض حققت مكتسبات مثمرة للمنطقة وشعوبها، والتي تتمثل في الرغبة لعودة العلاقات بين بلدان العالم العربي والإسلامي من جديد.

رغبة القومية العربية والإسلامية في نبذ الخلافات

وأوضح الشهابي خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن تلك اللقاءات تشير إلى رغبة القومية العربية والإسلامية في نبذ الخلافات التي امتدت لأربعة عقود، والتي كان آخرها الأزمة الفلسطينية.