«زراعة جنوب سيناء»: تحصين الدواجن باللقاحات اللازمة

قال المهندس محمد شطا، وكيل وزارة الزارعة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الخميس، إن إدارتي التعاون والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، تقوم بالعمل على إنتاج وتوفير دفعة من دواجن التسمين، وذلك من خلال تربيتها بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء، في إطار الحرص على توفير اللحوم البيضاء للمواطنين، بأسعار مخفضة.

وأشار شطا، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدواجن من حيث الرعاية والتربية، لعدم الإصابة بالأمراض ويجري إعطاء الدواجن التحصينات واللقاحات المناسبة لذلك، وقد تسابق المواطنين على الدواجن التي تنتجها مديرية الزراعة لجودتها العالية والتي لا تقبل المنافسة.

وأكد على أن إدارتي التعاون والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، تتابع مزارع الدواجن وتقوم بتقديم الدعم الكامل لأصحاب المزارع على مستوى مدن المحافظة، بإشراف المهندس سامي العقبي وكيل المديرية ومدير الإرشاد الزراعي، والمهندس محمد الشاذلي مدير إدارة التعاون، بتوجيهات اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.