أسعار بيع منتجات منفذ مديرية الزراعة بجنوب سيناء.. تخفيضات 20%

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الخميس، منفذا لمنتجات وزارة الزراعة الذي نظمته مديرية الزراعة بجنوب سيناء بمدينة طور سيناء، وجاءت أسعار الخضروات أقل من السوق بنحو 20%، وجرى الإعلان عن بيع عدد كبير من المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية.

الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مديرية الزراعة مديرية خدمية تقدم التوعية والإرشاد وكافة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها المديرية تحت إشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء هدفها خدمة أهالي المحافظة وليس الربح.

منتجات المديرية

قال «شطا»، إن مديرية الزراعة أعلنت عن أسعار بيع المنتجات داخل منافذ وزارة الزراعة بالمحافظة في المديرية وحي الـ 88 وحدة، موضحاً أن المنافذ تعمل طوال اليوم، حيث يجري فيها عرض وبيع منتجات وزارة الزراعة.

وتابع أن الدكتور السيد القصير وجه بضرورة بيع المنتجات بأقل من السوق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتوفير منتجات للمواطن بسعر مناسب.

أسعار المنتجات

１- كرتونة البيض 100 جنيه بدلا من 110.

２- الخيار 8 جنيهات سعر الكيلو.

３- البطاطس 6 جنيهات سعر الكيلو.

４- الطماطم 6 جنيهات سعر الكيلو.

５- كوسة 8 جنيهات سعر الكيلو.

６- الفلفل 7 جنيهات للكيلو.

７- عسل نحل مكسرات 60 جنيها سعر نصف كيلو.

８- عسل نحل عادي سعر الكيلو 60 جنيها.

９- زيت الزيتون على البارد 120 جنيها سعر اللتر.

１０- زيت زيتون عادي 90 جنيها سعر اللتر.