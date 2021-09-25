أهم أعمال مديرية الزراعة بجنوب سيناء خلال شهر

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية حققت نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى استمرار الجهود من أجل النهوض بالزراعة والإنتاجية في المحافظة، مشددا على أن النجاح مرتبط بفريق عمل وليس بشخص.

«الوطن»، تستعرض أهم أنشطة مديرية الزراعة في جنوب سيناء قبل شهر من اليوم، منذ تولي وكيل الوزارة الجديد مهام منصبه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة وهي:

１- إقامة دورة تدريبية على مهارات التفصيل لنساء الطور عن طريق وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن المقرر استكمال دورات تدريبية أخرى للنساء السيناويات بهدف تمكينهم اقتصاديا .

２- انتهاء دورة التسمين للدجاج البلدي بالمزرعة الإرشادية والبدء خلال أيام في إدخال دفعة دجاج تسمين لتوفير الدجاج بأسعار عادلة وتنافسية للمواطنين بجنوب سيناء.

３- قيام مديرية الزراعة بجنوب سيناء بعمل جولات ميدانية للوقوف على المشاكل لوضع تصور عملي لمواجهتها ومنها زيارة مدينة نويبع وزيارة وادي فئران وزيارة بعض المزارع بالجبيل والوادي بطور سيناء .

４- إجراء إعادة هيكلة ببعض الإدارات بالمديرية وتنظيم داخلي ووضع قواعد إدارية تعتمد على سياسة الثواب والعقاب .

５- تم تدشين حملة لمكافحة الغربان بمدينة طور سيناء .

６- تشغيل بئر «أبو كلام»، بعد توقف أكثر من عامين وبدء صيانة شبكات الري بهدف إعداد محيط البئر للزراعة والإنتاج .

７- إنشاء مشتل وعدد 3 صوب صغيرة لإنتاج شتلات الفاكهة والزينة والخضار بديوان مديرية الزراعة بالطور.

８- عقد اجتماع لجميع العاملين بمديرية الزراعة لتنظيم العمل.

９- تدشين مبادرة لاستبدال أشجار الزينة بالأشجار المثمرة بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الملك سلمان برأس سدر وبمشاركة الإدارة الزراعية .

10- إجراء التجارب الإحصائية لمعرفة إنتاجية الزيتون بالجبيل بمدينة الطور.

11- تفقد مجمع الألبان بمديرية الزراعة تمهيدا لاستلامه وتشغيله.