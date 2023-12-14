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عزام الأحمد: قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.. ولن ننجر لتصريحات مسؤولي إسرائيل

كتب:

أحمد العانوسي
10:38 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، و«لن ننجر لتصريحات مسؤولي إسرائيل»، مضيفًا أنه يجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في فلسطين، وذلك في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، طلب منه التواصل بشكل مباشر مع حماس، مؤكدًا أن غزة في أمس الحاجة إلى وقف الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل بها.  

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