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تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي ووسط خان يونس جنوبي غزة

كتب:

هاجر عمر
11:55 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
غزة

غزة

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد شرقي ووسط خان يونس جنوبي غزة.

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