تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي ووسط خان يونس جنوبي غزة كتب: هاجر عمر 11:55 م | الخميس 14 ديسمبر 2023 غزة ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد شرقي ووسط خان يونس جنوبي غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الأمم المتحدة»: الوضع الراهن يمنع إجراء عمليات إنسانية في غزة تعليق جديد من البيت الأبيض على حرب غزة: «نريد أن تنتهي في أقرب وقت» مندوب مصر بالأمم المتحدة: اجتماع للمجموعة العربية لمتابعة الوضع في غزة الصحة الفلسطينية: استشهاد 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف في غزة المؤرخ الفلسطيني حسام أبو النصر يكتب: غزة تفقد تاريخها غزة خان يونس فلسطين قوات الاحتلال بقلم هاجر عمر