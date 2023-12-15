قوات الاحتلال تقتحم بلدتي نحالين وبيت فجار في الضفة الغربية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال تقتحم بلدتي نحالين وبيت فجار في بيت لحم بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف في نابلس واعتقلت 5 فلسطينيين.

وأكدت القناة، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وفي سياق آخر، نقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مسؤول أمريكي، أن هناك توافقًا واسعًا على أن مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية.

وفي سياق آخر، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، أن ما فعله جنود الاحتلال في المسجد في جنين شديد الخطورة ويثير المخاوف على أماكن العبادة في فلسطين، مؤكدًا أن جنود الاحتلال الذين دنسوا المسجد يجب أن يحاكموا وما فعلوه يعبر عن مدى ما يؤمن به الاحتلال تجاه أماكن العبادة.