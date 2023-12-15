تقارير إعلامية: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقبلا عن موقع أكسيوس الإخباري، بأن هناك توقفًا شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن هناك صاروخًا «باليستيًا» أُطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، تجاه الممر الملاحي الدولي شمال باب المندب.

وأكدت القيادة، أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي ولم تتدخل قوات أمريكية، لكنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب.