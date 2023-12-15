العيد القومي لبورسعيد الباسلة.. حكاية شعب تصدى لعدوان 3 دول

تحتفل محافظة بورسعيد، بعيدها القومي «عيد النصر» يوم 23 ديسمبر من كل عام، احتفالا بالإرادة المصرية على العدوان الثلاثي.

علاقة عيد النصر بتأميم قناة السويس

وقال المهندس محمد بيوض المؤرخ البورسعيدي، إن بورسعيد تحتفل بعيد النصر يوم 23 ديسمبر من كل عام، وهو العيد القومي للمحافظة، إذ يمثل ذكرى انتصار أهالي المدينة الباسلة والقوات المصرية على العدوان الثلاثي «البريطاني، والفرنسي والإسرائيلي» عام 1956، بعد أنّ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

نصر بورسعيد مثال يحتذى به في كل العالم

وأضاف المؤرخ البورسعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ انتصار أهالي بورسعيد أصبح مثلا يحتذى به في كل دول العالم، وخلد التاريخ كيف لمدينة صغيرة أن تواجه 3 دول عظمى، قبل أن يكتب لها النصر في النهاية بالعزيمة والإرادة.

وكان أهالي بورسعيد يترصدون الدوريات الراكبة لجنود الاحتلال الإسرائيلي التي تمر في شوارع بورسعيد ليلا وتحمل السلاح واللاسلكي، إذ يصطاد الفدائيون رجالا ونساءً، دوريات الاحتلال من آخر جندي، ثم يتولون قنص الباقي تباعًا، مشيراً إلى أن الأسلحة التي كانت تستخدمها الفدائيات هي أغطية أواني المطبخ و«إيد الهون».

كما كان أهالي بورسعيد يفتحون أغطية الصرف الصحي بالشوارع ليسقط فيها الجنود لجهلهم بأماكنها في الشوارع خلال الليل.

الاحتفال بعيد النصر

على الجانب الآخر، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لـ«الوطن»، إن الاحتفال بعيد النصر هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية منها عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، وأعمال تطوير الممشى السياحي بحي الشرق، وتطوير المرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، بالإضافة إلى تطوير الطرق بجميع الأحياء.