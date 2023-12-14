أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة بورسعيد، والتي تبدأ من 18 الجاري وتستمر إلى 21 من ديسمبر 2023.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة بورسعيد

وأوضحت هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة بورسعيد يبدأ يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري، بمادتي الدراسات الاجتماعية في الفترة الثانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفترة الثالثة من اليوم الدراسي.

بينما يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، يتم عمل امتحان للطلاب في مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الثانية والعلوم في الفترة الثالثة من اليوم الدراسي، ويوم الأربعاء 20 ديسمبر الجاري بمادتي الرياضيات في الفترة الثانية والتربية الدينية في الفترة الثالثة من اليوم الدراسي، ويوم الخميس 21 ديسمبر الجاري، مادتي اللغة العربية في الفترة الثانية والمهارات المهنية في الفترة الثالثة من اليوم الدراسي.

الامتحانات لا تؤثر على اليوم الدراسي

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن الامتحانات تأتي طبقا للقرار الوزاري 195لسنة 2023، مشيرة إلى أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة بورسعيد يجري خلال اليوم الدراسي تحت الإشراف الفني والإداري للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن الامتحانات لن تؤثر على سير اليوم الدراسي.