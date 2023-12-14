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حملة نظافة لرفع المخلفات بالقابوطي في بورسعيد

كتب:

هبة صبيح
11:41 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
أعمال النظافة بضواحى بورسعيد

أعمال النظافة بضواحى بورسعيد

نظم حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بمنطقة القابوطي الشعبية بنطاق الحي.

رفع كفاءة النظافة العامة 

وأعلنت سمر الموافي رئيس حى الضواحى، أنه جرى اليوم خلال الحملة، أعمال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بمنطقة القابوطي بحي الضواحي، في إطار جهود الحي المستمرة، لرفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مناطق وشوارع الحي.

وأوضحت رئيس حي الضواحي، أن المعدات التابعة للحي وعمال إدارة تحسين البيئة بالحي رفعت وأزالت تجمعات القمامة والمخلفات، من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات، وداخل مناطق البلوكات وبامتداد شارع البحر، وأسفل كوبري طريق الشاحنات، وحول محيط المدارس ومبنى البريد. 

تحسين مستوى الخدمات للمواطنين 

وأكدت رئيس حى الضواحي استمرار تكثيف جهود رفع كفاءة النظافة العامة، على مدار اليوم ومن خلال الورديات الثلاث لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بمختلف مناطق وقطاعات الحي وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم.

ودعت سمر الموافي أهالي حي الضواحي، إلى الحفاظ على نظافة الشوارع بنطاق الحي، وعدم إلقاء القمامة في نهر الطريق، ووضعها في الصناديق المخصصه لها.

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