الأمم المتحدة تحقق في استخدام إسرائيل سلاحا فتاكا في حربها على غزة

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة من قِبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم سلاحًا فتاكًا في حربها على غزة، وهو «الجوع».

وأفاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه تم تلقي العديد من المعلومات، التي تفيد بحدوث انتهاكات من قوات الاحتلال للقانون الدولي، وذلك بصورة متكررة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تدرس الأدلة على استخدام الجوع كسلاح حرب في العدوان الإسرائيلي على غزة، لكنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية.

قرار مجلس الأمن رقم 2417

ولفت «سكاو» إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2417، والذي شدد على ضرورة اعتبار تجويع المدنيين عمدا جريمة حرب، وتضمن حظر استخدام الجوع كسلاح حرب، قائلًا: «نتوقع التوصل إلى نتيجة فيما يتعلق بسلاح الجوع في أقرب وقت»، وذلك بحسب مؤتمر صحفي نشر تفاصيله الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال أنه تواصل مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا بحدوث هذه الانتهاكات في قطاع غزة.

قطاع غزة يحتاج إلى زيادة كمية المساعدات

وأشار «سكاو» في المؤتمر الصحفي عن أن قطاع غزة بحاجة إلى زيادة كمية المساعدات التي تدخل القطاع: «نحتاج إلى المزيد من المعابر، على الأقل، معبر كرم أبو سالم، نود أيضًا أن نرى دخول الشاحنات التجارية حتى نتمكن في أقرب وقت ممكن من استئناف نظام توزيع النقود لأن هذا برنامج له أيضا نطاق أوسع تأثيرًا على الاقتصاد، نحتاج إلى أن نكون قادرين على الوصول إلى جميع أنحاء القطاع، ولكي يحدث ذلك، نحتاج وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية».