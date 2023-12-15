بوتين: يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي موسع يعقد لأول مرة منذ عامين، أنه يجب معالجة الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة، وأن موسكو مستعدة للمساهمة في الحل السياسي، مؤكدًا أن الحل يمكن في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

ولفت فلاديمير بوتين إلى ضرورة البحث عن توافق كامل، انطلاقًا من بدء تنفيذ قرارت الأمم المتحدة الخاصة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وأضاف أنه لابد من إيجاد أسس متينة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بحسب سكاي نيوز.

بوتين: السلام مع أوكرانيا ممكنًا

وتحدث «بوتين» حول العمليات العسكرية في أوكرانيا، قائلًا أن العمليات تتقدم بينما تتعزز مواقع الروس، مشيرًا إلى أن السلام مع أوكرانيا ممكنًا، وقال الرئيس الروسي: «سيتحقق السلام عندما نصل لأهدافنا التي لم تتغير وهي التخلص من النازية في أوكرانيا ونزع السلام والوضع الحيادي لها، هم لا يريدون التفاوض، لذا، فنحن مضطرون لاتخاذ تدابير من بينها تلك العمليات العسكرية».

بوتين: موسكو لم تفسد علاقتها مع الدول الأوروبية

وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية مع واشنطن، أكد «بوتين» أنه لا شروط أساسية لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة وعليها في البداية احترام روسيا، واعتبر الرئيس الروسي أن موسكو لم تفسد علاقتها مع الدول الأوروبية، قائلًا أن أوروبا هي من قامت بذلك، متجاهلة مصالح الدولة الروسية.