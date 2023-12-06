بوتين يلتقي بن زايد لتعزيز التعاون الروسي الإماراتي

يتوجه الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة، إذ يجري محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتشهد العلاقات «الروسية - الإماراتية»، في الفترة الأخيرة تطورًا وفقًا لإعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع عام 2018.

وسيكون هذا اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، وكان الاجتماع السابق بينهما، يونيو الماضي، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

من المتوقع خلال لقاء اليوم، أنّ يستعرض الزعيمان الجوانب الرئيسية للتعاون التجاري الثنائي، الذي يشهد نموًا حاليًا.

وتعتبر الإمارات الشريك الاقتصادي الأجنبي الرئيسي لروسيا بالعالم العربي، في عام 2022، جدد حجم التجارة المتبادلة الحد الأقصى التاريخي ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.

ووصلت بالفعل إلى مستوى 8.8 مليار دولار، بعد أن أضاف 63% مقارنة بأرقام العام الماضي لنفس الفترة.

ويعتبر التعاون الصناعي، أحد العناصر المهمة في العلاقات «الروسية- الإماراتية».

ويجري تطوير المشروعات المستقبلية في جميع المجالات الصناعية الرئيسية: من السيارات والطائرات المدنية والمعادن إلى الطاقة المتجددة والأدوية والتقنيات الرقمية.

ومن الأمثلة الناجحة على هذا التعاون، الإنتاج المشترك للسيارات الفاخرة «أوروس»، وتتطور العلاقات بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصندوق «مبادلة» السيادي الإماراتي.