معلومات عن المغني البرازيلي بيدرو هنريكي.. توفي فجأة قبل تحقيق حلمه

بينما كان المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، يشدو بأغانيه، سقط فجأة على خشبة المسرح في البرازيل، ليهرول الجميع إلى مكانه ليتفاجأ الجمهور بوفاته التي صدمتهم، فقبل لحظات كان يضحك ويغني ويتفاعل معه الناس، لكن الفرح تحول إلى صراخ ودموع بعد إعلان وفاته بحسب موقع «TMZ» الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير.

معلومات عن المغني البرازيلي بيدرو هنريكي

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، بحسب موقع «TMZ» الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير، كالتالي:

وفاة المغني البرازيلي "بيدرو هنريكي" عن عمر يناهز ال 30عام، بأزمة قلبية مفاجئة خلال غنائهpic.twitter.com/5WDgASkasc — Screen Mix (@ScreenMix) December 14, 2023

- يبلغ من العمر 30 عامًا.

- متزوج من سويلان باريتو.

- لديه طفلة رضيعة تسمى زوي ولدت في 19 أكتوبر الماضي.

- سقط فجأة أثناء الغناء على المسرح، ولم يظهر عليه أي أعراض التعب أو الإرهاق.

- كان هنريكي، يغني أغنيته الناجحة «Vai Ser Tão Lindo» في حدث ديني.

- الحدث جرى بثه عبر الإنترنت من قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة فييرا دي سانتانا، شمال شرق البرازيل.

- أظهر مقطع فيديو «هنريكي» وهو يتفاعل مع الجمهور أثناء اقترابه من مقدمة المسرح.

- سقط فجأة على ظهره فظن الجميع أنه فقد وعيه.

- أكدت شركة تسجيلات هنريكي، «توداه ميوزيك»، أن سبب الوفاة كان نوبة قلبية شديدة.

- كتبت الشركة عبر «إنستجرام»: «هذه مواقف صعبة للغاية في الحياة وليس لدينا أي تفسير لها».

من هو المغني البرازيلي بيدرو هنريكي؟

- شغف بيدرو هنريكي بالموسيقى بدأ منذ كان عمره 3 سنوات.

- بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2015، عندما قام بتحميل بعض الأغاني على قناته على اليوتيوب.

- انضم إلى فرقة محلية وسجل ألبومًا واحدًا بعنوان «Grande é o Senhor» خلال فترة عمله مع المجموعة التي استمرت ثلاث سنوات.

- أصدر هنريكي في عام 2019 أغنيته المنفردة الأولى «Não Falhou».

- كان قد خطط لإطلاق مشروع جديد على قناته على «يوتيوب» الخميس المقبل، لكنه توفي قبل تحقيق حلمه.

- قال عن مشروعه عبر حسابه على «إنستجرام»: «اتطلع حقًا إلى هذا الإصدار».