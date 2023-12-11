المطرب مسلم يعلن انفصاله عن زوجته: «ربنا يكرمها بأحسن مني»

أعلن المطرب مسلم، انفصاله رسميًا عن زوجته مي البغدادي، من خلال منشور له عبر خاصية «الاستورى» بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته

وأوضح قائلا: «الحمد لله على كل شيء تم الطلاق رسمي بينى وبين ميكا البغدادى، للأسف مكنتش أحب تكون دى النهاية.. ويعلم الله إنني راعيت الله فيها، وتمسكت ببيتى أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء.. وإن شاء الله يكون بيننا كل احترام وتقدير، ودة علشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة فحاله، ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمنى بالأحسن».

تعرض مسلم لوعكة صحية

وكان مسلم، أعلن منذ عدة أشهر، نقله للمستشفى بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة، إلى جانب تعرضه لعدة أزمات في حياته، من بينها فقد النطق بسبب أزمة نفسية كبيرة تعرض لها.