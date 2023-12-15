وفاة مطرب برازيلي أثناء الغناء على المسرح.. شاهد العالم موته «فيديو»

توفي المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، البالغ من العمر 30 عامًا، فجأة أثناء الغناء على المسرح، ولم يظهر عليه أي أعراض التعب أو الإرهاق، فأثناء الغناء والتفاعل مع الجمهور، سقط مغشيًا عليه، ليعلن وفاته في الحال، بحسب موقع «TMZ» الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير.

وتوفي بيدرو هنريكي أثناء الغناء في حفل في فييرا دي سانتانا بالبرازيل، وهي مدينة برازيلية تقع على بعد 120 كيلومترا من دولة السلفادور، وأصيب المغني بأزمة قلبية أدت لوفاته.

وفاة المغني البرازيلي "بيدرو هنريكي" عن عمر يناهز ال 30عام، بأزمة قلبية مفاجئة خلال غنائهpic.twitter.com/5WDgASkasc — Screen Mix (@ScreenMix) December 14, 2023

توفي تاركًا خلفه زوجة وابنة عمرها شهرين

وتوفي «هنريكي» تاركًا خلفه زوجة وابنة عمرها لم يتجاوز الشهرين، وسقط المغني البرازيلي فجأة أمام الآلاف من الجمهور داخل المسرح، وأيضًا عبر الإنترنت، حيث كانت حفلته تبث على الهواء مباشرة.

وأظهرت اللقطات المغني هنريكي وهو يفقد توازنه ويسقط على ظهره فجأة، وأسرع المتواجدون وفرقته الغنائية لمساعدته، وتم نقله إلى أقرب مستشفى، ليعلن خبر وفاته بعد ذلك.