أعلن الفنان فيصل خورشيد، موعد ومكان جنازة زوجته التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسب ما أوضح عبر حسابه على «فيس بوك»، إذ وافتها المنية بعد أزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وحجزها بغرفة العناية المركزة.

موعد ومكان جنازة زوجة فيصل خورشيد

يأتي موعد ومكان جنازة زوجة المونولوجيست فيصل خورشيد، عقب صلاة الجمعة، من مستشفى هليوبوليس، على أن يواري جسدها الثرى بمقابر العائلة أول طريق السويس، حسب ما قال عبر حسابه.

وفاة زوجة فيصل خورشيد

وكان المونولوجيست فيصل خورشيد، قد كشف عن نقل زوجته إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، طالبًا من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها لتتجاوز محنتها سريعًا.

ومع الساعات الماضية فاجأ جمهوره بإعلان خبر وفاة زوجته، ناعيًا إياها بعدد من الكلمات المقتضبة التي تعبر عن حزنه: «زوجتي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا آمال».