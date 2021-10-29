فيصل خورشيد يستنكر أنباء انضمام «بيكا» لشعبة المونولوج: هيقبلوه بعد ما سقط؟

علق المونولوجست والفنان فيصل خورشيد، على أنباء التحاق مؤدي المهرجانات حمو بيكا بشعبة المونولوج بنقابة المهن الموسيقية، فذكر أن الساحة الغنائية والفنية حاليا تشهد فوضى كبيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشارهم وروجت بشكل كبير لأعمالهم الهابطة، موضحًا أن شعبة المونولوج لها اختبارات يخضع لها أي متقدم، متسائلًا: «هل يمكن لأعضاء النقابة بعد رفض انضمامه ورسوبه يمكن أن تقبله في شعبة المونولوج؟».

صوت حمو بيكا لا يصلح للغناء

وأضاف «خورشيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خط أحمر»، الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، على شاشة «الحدث اليوم»، أن صوت حمو بيكا لا يصلح للغناء، لافتا إلى أن نقابة الموسيقيين يدها مغلولة وليس لديها سلطة الضبطية القضائية ضد مؤدي المهرجانات الذين تحدوا قرارا النقابة بمنعهم من الغناء وما زالوا يحيون العديد من الحفلات، مهاجمًا انتشار أغاني المهرجانات بشكل يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.

كزبرة يقدم محتوى هابط وخارج عن اللياقة

وطالب المونولوجست، بضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمنع الأصوات الرديئة والرقابة على الكلمات، إذ أن الساحة الغنائية والفنية حاليا تشهد فوضى كبيرة ، فيما طالب الإعلامي محمد موسى، المسؤولين، بضرورة منح الضبطية القضائية لنقابة الموسيقيين لمواجهة مؤدي المهرجانات، وذلك بعد عدم احترام مؤدي المهرجانات قرار النقابة بمنعهم من الغناء واستمرارهم في إقامة الحفلات، كما ذكر أن كزبرة يظهر في الفيديو وهو «يقدم محتوى هابط وبيعاكس بنت بمنتهى الخروج عن اللياقة».