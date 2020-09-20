فيصل خورشيد لـ"الوطن": كانوا بيشبهوني بمحمود رضا وأنا صغير

حضر الفنان فيصل خورشيد، حفل تأبين الفنان محمود رضا، والمقام حاليًا بمسرح البالون، وقال لـ"الوطن"، إن الناس كانوا يشبهونه بالفنان الراحل وهو صغير، مشيرًا إلى أنه كان يحبه كثيرًا.

ووصل منذ قليل عدد من الفنانين لحضور حفل تأبين محمود رضا المقام في مسرح البالون، منهم البلبة، وسميحة أيوب، ومدحت العدل.

ويستمر بيت الفنون فى تقديم برنامج "ليلة فى حب محمود رضا" للجمهور لمدة أسبوع عقب حفل يوم الأحد، حتى يمكن للأجيال الجديدة التعرف على إبداعات رمز من رموز الفن، ورائد استعراضات الفن الشعبى فى مصر والوطن العربى.

ويبدأ برنامج الحفل بباقة بمجموعة متنوعة "كولاج" من أهم لوحات واستعراضات محمود رضا، وغناء الفنان محمد رءوف، يعقبها كلمة مصورة للفنان محمود رضا تعرض على شاشة المسرح، ثم مشهد درامى أداء الفنان ميدو عادل.

يلي ذلك تقديم أغنية "واحد مننا"،غناء الفنان محمد الحلو والفنانة مي فاروق، من تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، يعقبها عرض فيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" للكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وتقدم الحفل الإعلامية بوسى شلبى.

الحفل رؤية وإخراج عادل عبده، بمصاحبة أوركسترا الفرقة بقيادة المايسترو هشام نبوي، مدير الفرقة الدكتور محمود صلاح، وديكور محمد الغرباوى، ومادة فيلمية وإخراج الفيلم ضياء داود، وفيديو مابينج رضا صلاح، وإشراف فنى وليد طموم وإيناس عبدالعزيز، ومخرج منفذ وليد طه وهانى عبدالهادي، مساعد مخرج محمد كامل الشيمي.