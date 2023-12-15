«القاهرة الإخبارية»: نقص كبير بأدوية أمراض القلب والضغط والسكر بمستشفيات غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنَّ هناك نقصا كبيرا بأدوية أمراض القلب والضغط والسكر بمستشفيات غزة، وفقاً لنبأ عاجل عرضته القناة.

ارتقاء عدد كبير من الشهداء

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مستشفيات رفح غير مؤهلة لخدمة المصابين في غزة، وأنَّ هناك عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى وصل إلى المستشفيات.

وأشارت «عوكل» في تقريرها المتلفز، إلى أنَّ مستشفيات رفح صغيرة ومحدودة الإمكانات والقدرات، وشوارع رفح، جنوب غزة، صارت ممتلئة بالنازحين في المخيمات.

الاحتلال الإسرائيلي يطلب من سكان شرق رفح الفلسطينية إخلاء منازلهم

وأكدت أنَّ الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم، لافتة إلى وقوع اشتباكات في شرق رفح هي الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.

وتابعت: «وقوع قصف إسرائيلي يستهدف شرق رفح وخان يونس في غزة».