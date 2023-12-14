صدمات جديدة لإسرائيل.. هل تغير موقف الإدارة الأمريكية تجاه حرب غزة؟

ما بين الإشارة إلى خطر إغراق الأنفاق بمياه البحر والنصح بعدم الدخول في هجمات جديدة، فضلا عن انتقاد حكومة «نتنياهو»، تتوالى الصدمات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعدما نشر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيديو له عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»، يقول فيه إنه يوجد خلاف بين واشنطن وتل أبيب حول المرحلة التي تلي الحرب الحالية على غزة.

موقف أمريكا الأخير تجاه إسرائيل

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنَّ إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين، داعيًا جيش الاحتلال إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر، إلى جانب أن بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه ونهج حكومته المتشدد في قطاع غزة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد خرجت صحف إسرائيلية تكشف عن أن إدارة بايدن حذّرت المسؤولين الإسرائيليين، من أن البدء في عملية إغراق الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة باستخدام مياه البحر، قد يؤدي إلى كارثة تدمير مصادر المياه العذبة في القطاع، ما يجعل المواطنين أمام كارثة محققة وهي ندرة المياه.

تعليق سياسي فلسطيني

زيد الأيوبي، الخبير بالشأن السياسي الفلسطيني، يؤكد أنّ العلاقة بين المتحدة الأمريكية وإسرائيل متحدة وكأن الأخيرة ولاية من ولايتها، فدائمًا ما تلتزم أمريكا تجاه دولة الاحتلال بحمايتها ومساعدتها، لافتا إلى أنّه لا يمكن نسيان أنّه تم إعطاء الضوء الأخضر لهم بعد هجمات 7 أكتوبر.

لكن منذ فترة بدأت تظهر أصوات تعارض استمرار الحرب في قطاع غزة وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل، بحسب «الأيوبي»، لافتًا خلال حديثه مع «الوطن»، إلى أنّ هناك أصواتًا داخل الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار، كما ربط العديد بالمساعدات الأمريكية وما ينتهك حماية حقوق الإنسان، الأمر الذي بدوره يرتد على صورة أمريكا أمام العالم خاصة فيما يتعلق بصور الأطفال والنساء الذين يموتون في غزة.

ومن هنا، بدأت المطالبات بترشيد دعم أمريكا لدولة الاحتلال، وفقا لإشارة الخبير بالشأن السياسي الفلسطيني، لافتا أيضا إلى الخلاف الذي كان قبل عملية «طوفان الأقصى» بين الرئيس الأمريكي وإدارة «نتنياهو» والتي اختفت قليلًا مع تداعيات الحرب لكنها بدأت تطفو على السطح من جديد فعادة ما يختلفون في الأمور لكن دون الوصول إلى مرحلة الفرقة.

ومن الأسباب أيضا التي أحدثت خلاف بين الطرفين هي موجة الغضب تجاه الداخل الأمريكي بما فيهم الحزب الديمقراطي الأمر الذي يهدد حماية مستقبل «بايدن» في الانتخابات القادمة، لكن رغم كل ذلك يرى زيد الأيوبي أن تلك الخلافات لا تصل إلى مرحلة الانقلاب على إسرائيل لكنه مجرد تباين نظرا لسلوك إسرائيل في حرب غزة.