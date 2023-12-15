داخل طائرة عسكرية متجهة لغزة.. ظهور جديد للأميرة سلمى ابنة عاهل الأردن

بالزي العسكري الكامل، ظهرت الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وسط مجموعة من الضباط والجنود، داخل إحدى الطائرات الخاصة بالجيش الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

تداول صور الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني، وهي تشارك بعملية إنزال جوي لمواد طبية شمال قطاع غزة، حظيت بتفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية.

صور الأميرة سلمى بالزي العسكري

تحمل الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، رتبة ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي، وفق الوكالة الأردنية الرسمية، ودخلت التاريخ في عام 2020، عندما أصبحت أول طيارة عسكرية في الأردن.

وأظهرت لقطات للأميرة سلمى، تقوم بتجهيز نفسها قبل الصعود إلى الطائرة التي ستذهب إلى قطاع غزة، فضلا عن التحدث مع طاقمها عن تفاصيل كميات المساعدات الطبية.

معلومات عن الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني

- تبلغ الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، من العمر 23 عاما.

- ابنة ملك الأردن عبدالله الثاني، والدتها الملكة رانيا العبدالله.

- الأميرة سلمى ضمن 4 أبناء لملك الأردن.

- كان أول ظهور رسمي للأميرة سلمى، في سبتمبر من عام 2021، عند افتتاح مركز تدريب المرأة العسكرية في الأردن.

- تلقت دراستها في مدرسة الأكاديمية الدولية في العاصمة عمان، حتى تخرجت سنة 2018.

- تابعت دراستها الجامعية في أمريكا، بجامعة كاليفورنيا الجنوبية.

- التحقت بعد ذلك في دورة الطيران في الأردن، حيث تم الاحتفال بنجاحها في مراسم مهيبة بحضور الملك عبدالله الثاني.

- كانت أول أردنية تجتاز دورة التدريب كطيار أساسي، حاصلة على رتبة ملازم أول.