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الملكة رانيا: كم من الفلسطينيين يجب أن يموتوا ليستيقظ ضميرنا العالمي؟

كتب:

ماريان سعيد
12:41 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الملكة رانيا

الملكة رانيا

نددت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالوضع الإنساني «الكارثي» في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار.

وتساءلت الملكة رانيا في تصريحاتها خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن: «كم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن يستيقظ ضميرنا العالمي؟ أم هل هذا أمر لاغٍ عندما يتعلق بالفلسطينيين؟»، في إشارتها للعدوان المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي. 

الملكة رانيا: السبب الرئيسي للصراع هو الاحتلال

وقالت الملكة رانيا، إن السبب الأساسي لهذا الصراع هو الاحتلال غير المشروع، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء مستوطنات غير قانونية، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي موضحة أنه حال عدم معالجة هذه الأسباب لن تحل القضية.

الملكة رانيا أرفض التقليل من شأن الضحايا

وأعربت الملكة عن غضبها بتقليل المسؤولين الإسرائيليين من شأن الضحايا الفلسطينيين بذريعة أنهم دروع بشرية، مشيرة إلى أن في مكان مثل جباليا، وغزة وهي أماكن مكتظة بالسكان  كيف يكون موت المدنيين ليس «غير مقصود»، أو «عرضيا»؟

وأكدت الملكة رانيا أن تأييدك للفلسطينيين لا يعني معاداتك للسامية، رافضة استخدام تهمة معاداة السامية كسلاح لإسكات أي انتقاد لإسرائيل.

 

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بقلم ماريان سعيد

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