ملك الأردن يؤكد لـ«بايدن» رفضه لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين

أكّد عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضه لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الخميس.

وأضافت القناة، أنّ ملك الأردن، أبلغ «بايدن» بضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وحذّر ملك الأردن، من محاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدًا أنّ التصعيد الإسرائيلي وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين قد يوسع الصراع، ويخلق الفوضى بالضفة الغربية.